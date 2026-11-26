MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica seguirán y podrían intensificarse durante la noche de este jueves, principalmente en los municipios del sur de Sinaloa, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.
A través de un comunicado, de acuerdo con el pronóstico, para Mazatlán se prevén lluvias fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, además de probabilidad de caída de granizo y actividad eléctrica.
Vecinos y trabajadores de la zona de Villa Unión, El Walamo, Barrón, Isla de la Piedra y El Castillo reportan lluvias fuertes, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Olas Altas, Paseo del Centenario, Centro Histórico, Playa Sur, Centro y Lázaro Cárdenas, registran fuertes lluvias y rachas de viento.
Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Asimismo, se pide evitar cruzar vialidades con niveles elevados de agua, detener la marcha del vehículo en un lugar seguro si las condiciones representan un riesgo y permanecer bajo resguardo hasta que mejoren las condiciones.
En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 911.
Las autoridades mantendrán el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y darán a conocer oportunamente cualquier actualización o situación de riesgo que pudiera presentarse.