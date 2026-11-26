MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica seguirán y podrían intensificarse durante la noche de este jueves, principalmente en los municipios del sur de Sinaloa, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.

A través de un comunicado, de acuerdo con el pronóstico, para Mazatlán se prevén lluvias fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, además de probabilidad de caída de granizo y actividad eléctrica.

Vecinos y trabajadores de la zona de Villa Unión, El Walamo, Barrón, Isla de la Piedra y El Castillo reportan lluvias fuertes, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Olas Altas, Paseo del Centenario, Centro Histórico, Playa Sur, Centro y Lázaro Cárdenas, registran fuertes lluvias y rachas de viento.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.