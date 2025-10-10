Alertan lluvias intensas para Mazatlán y Concordia

El flujo de humedad por la circulación de la tormenta tropical Raymond favorece con bandas nubosas y altas probabilidades de lluvias para el sur de Sinaloa, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán.

A través de un comunicado, Óscar Roberto Osuna Tirado indicó que las precipitaciones estarán acompañandas con actividad eléctrica y se podrían extender para la madrugada de este sábado.

Los acumulados serán intensos y tendrán variaciones de 75 a 150 milímetros, que podrían generar elevación en los niveles pluviales y en algunas arterias viales, se indicó.

El llamado de autocuidado se activa; asimismo, la recomendación de buscar un lugar seguro en caso de ser sorprendidos por las lluvias en las calles para evitar situaciones de riesgo.

Los números de emergencia (911) y los protocolos de auxilio y resguardo para la sociedad están listos para actuar en casos necesarios.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado se prevén lluvias intensas en Mazatlán y Concordia; muy fuertes en Rosario y Escuinapa; y fuertes en Guasave, Sinaloa municipio y Navolato.

Así como también moderadas en municipios como El Fuerte, Choix, Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Eldorado, Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio.

En las zonas de costa, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros; al igual que rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.