$!Alertan otra vez por quemadores en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Otra vez hay presencia de quemadores o “aguamalas” en playas de Mazatlán, alertan a bañistas.
Apenas unos días atrás, en Semana Santa, más de 50 personas resultaron afectadas por quemadores, por lo que fueron atendidas en bomberos y socorristas de Cruz Roja en puestos de auxilios y rescates.
A través de un comunicado, este sábado 11 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por conducto del Escuadrón de Salvamento Acuático, hace un llamado a visitantes y locales a atender las indicaciones del personal salvavidas ante la presencia de organismos marinos conocidos como “quemadores” en distintas zonas de playa.
El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinosa, informó que estos organismos han sido detectados principalmente a lo largo de la Avenida del Mar y en la zona de Isla de la Piedra.
Como parte de las acciones preventivas, el personal ha colocado banderines de color blanco en las áreas donde se ha identificado su presencia, además de mantener recorridos constantes para alertar oportunamente a la ciudadanía y evitar el contacto con estos organismos, los cuales pueden provocar irritación en la piel.
Las autoridades municipales reiteran el llamado a respetar la señalización y seguir en todo momento las indicaciones de los salvavidas, con el objetivo de prevenir incidentes durante la estancia en las playas.
En caso de presentar alguna afectación, se recomienda acudir de inmediato con un médico o solicitar apoyo al personal salvavidas que se encuentra en la zona.