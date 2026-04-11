$!Alertan otra vez por quemadores en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Otra vez hay presencia de quemadores o “aguamalas” en playas de Mazatlán, alertan a bañistas.

Apenas unos días atrás, en Semana Santa, más de 50 personas resultaron afectadas por quemadores, por lo que fueron atendidas en bomberos y socorristas de Cruz Roja en puestos de auxilios y rescates.

A través de un comunicado, este sábado 11 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por conducto del Escuadrón de Salvamento Acuático, hace un llamado a visitantes y locales a atender las indicaciones del personal salvavidas ante la presencia de organismos marinos conocidos como “quemadores” en distintas zonas de playa.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinosa, informó que estos organismos han sido detectados principalmente a lo largo de la Avenida del Mar y en la zona de Isla de la Piedra.