Alertan por lluvias esta noche en Mazatlán; llueve fuerte en Escuinapa, Rosario, Concordia y San Ignacio

MAZATLÁN._ Lluvias de moderadas a fuertes se pronostican para esta noche en Mazatlán y San Ignacio. Desde las 17:30 horas de hoy miércoles llueve fuerte con actividad eléctrica en Escuinapa (49 mm), Rosario (72.5 mm) y Concordia. En Mazatlán la lluvia se registra en la zona norte, con actividad eléctrica.

De acuerdo a un comunicado de Protección Civil de Mazatlán, el incremento de nubes de tormenta a lo largo del Estado de Sinaloa generará lluvias puntuales con diversos acumulados en Sinaloa, según se aprecian en los modelos predictivos climáticos. Óscar Roberto Osuna Tirado informó que las zonas de montaña podrían recibir la mayor cantidad de agua, mientras que para Mazatlán se prevén lluvias moderadas con acumulados de 5 a 25 milímetros; en algunos municipios del Estado habrá actividad eléctrica.