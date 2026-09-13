$!Alertan por lluvias fuertes esta noche de domingo y mañana de lunes en Mazatlán y el sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ Las condiciones climáticas para las próximas horas en el Estado de Sinaloa pronostican un incremento en las probabilidades de lluvias de manera generalizada, siendo los municipios del Sur los que podrían registrar las mayores acumulaciones, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.

A través de un comunicado, se informó que se establece que para Mazatlán las lluvias pueden incrementar durante la noche del domingo y madrugada del lunes, mismas que podrían ser fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, además de actividad eléctrica y probables rachas de viento.