Alertan por mar de fondo en playas de Mazatlán; ya van dos personas sin vida que saca el fuerte oleaje

MAZATLÁN._ Ante las condiciones de mar de fondo que se registran en las costas de Mazatlán y cuyo fuerte oleaje ha sacado a la orilla a dos personas sin vida, el Escuadrón de Salvamento Acuático exhorta a bañistas y visitantes a mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad para prevenir situaciones de riesgo.

A través de un comunicado, el Escuadrón de Rescate Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el fenómeno de mar de fondo provoca oleaje más fuerte y constante proveniente de mar abierto, generando corrientes de retorno y elevación del nivel del mar en la orilla, condiciones que pueden representar un peligro para quienes ingresan al agua.

Entre las medidas preventivas se recomienda respetar en todo momento los banderines colocados en las playas, así como los horarios establecidos para permanecer en la zona de playa, de 7:00 a las 19:00 horas.

Asimismo, se exhorta a seguir las indicaciones emitidas por el personal de salvavidas.

En caso de ser arrastrado por una corriente de retorno, es importante mantener la calma, no intentar nadar en contra de la corriente y desplazarse en paralelo a la playa hasta salir de la zona de riesgo.

De igual forma, se recomienda solicitar ayuda al salvavidas más cercano y recordar que la prevención es fundamental: tú eres tu primer salvavidas.