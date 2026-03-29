Alertan por presencia de quemadores en playas de Mazatlán

Autoridades de Mazatlán alertaron a bañistas sobre la presencia de “quemadores” en playas del puerto.

Se recomienda evitar zonas con bandera blanca y seguir indicaciones del Escuadrón de Salvamento Acuático para prevenir afectaciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con un comunicado, la alerta fue emitida este domingo 29 de marzo por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del ESA.

Esta medida preventiva se estableció tras detectar la presencia de “quemadores” en diversas zonas del litoral, con el fin de proteger a los visitantes.

Mazatlán es un destino turístico importante, especialmente durante periodos vacacionales, cuando recibe a miles de visitantes que buscan disfrutar de sus playas.

La seguridad en el agua es una preocupación constante para las autoridades locales, quienes implementan diversos protocolos.

Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, detalló la estrategia.

“Con el objetivo de prevenir afectaciones a los bañistas, el personal colocará banderas blancas en las áreas donde se detecte mayor concentración de esta especie marina”, puntualizó.

La señalización es clave para la prevención.

Ante la visibilidad de una bandera blanca en la playa, la principal recomendación para la población es evitar ingresar al agua en dichas zonas.

Se sugiere a los bañistas buscar playas que no presenten esta señalización de riesgo o acercarse directamente con los salvavidas para obtener orientación específica.

Es crucial que, en caso de sufrir algún contacto con un “quemador”, se avise de inmediato al salvavidas que se encuentre presente en el área. Esta acción permitirá recibir atención de primeros auxilios de manera oportuna. Si la afectación es considerable, se debe acudir a un centro médico.



Llaman a respetar señalización

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Escuadrón de Salvamento Acuático reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar la señalización establecida.

Además, instaron a mantenerse informados sobre las condiciones del mar para disfrutar la estancia en la playa de manera segura y sin incidentes.