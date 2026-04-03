Alertan por ‘quemadores’ en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán alertó a bañistas por la presencia de “quemadores” en playas desde la Avenida del Mar hasta la Isla de la Piedra, instalando banderas blancas para prevenir riesgos y pidió extremar precauciones.

A través de un comunicado se informó que la alerta se mantiene activa en las zonas mencionadas, donde personal salvavidas ha colocado banderines informativos y realiza recorridos preventivos para advertir a los bañistas, informó Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático.

La presencia de quemadores es un fenómeno natural que puede causar irritaciones cutáneas, dolor y, en casos sensibles, reacciones alérgicas que requieren atención médica. Las autoridades emiten estas alertas para proteger la salud de los visitantes.

Espinoza hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de sufrir alguna afectación por esta especie marina, acuda de inmediato con un médico o solicite el apoyo del personal salvavidas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes están capacitados para brindar atención en el lugar.

La bandera blanca indica la presencia de quemadores en el mar.

Las autoridades recomiendan a los visitantes reubicarse en zonas más seguras y seguir en todo momento las indicaciones del personal de salvavidas.