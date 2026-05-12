$!Alertan sobre la presencia de quemadores en playas de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, alertó a bañistas y paseantes sobre la presencia de quemadores en diversas áreas de playa del puerto.
A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que ante esta situación y con el objetivo de evitar afectaciones entre los visitantes, el personal recibió la instrucción de reforzar los recorridos preventivos e instalar banderines blancos en las zonas donde se detecte mayor presencia de la especie marina.
Señaló que para quienes acudan a cualquier zona de playa es importante atender las recomendaciones emitidas por los elementos salvavidas; incluso, de ser necesario, el personal podrá solicitar a los bañistas cambiar de área para evitar algún contacto que pudiera causar lesiones o irritación en la piel.
En caso de sufrir contacto con los quemadores, se recomienda acudir de inmediato con el personal salvavidas para recibir atención prehospitalaria y, de ser necesario, buscar valoración médica para evitar complicaciones.