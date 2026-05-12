$!Alertan sobre la presencia de quemadores en playas de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, alertó a bañistas y paseantes sobre la presencia de quemadores en diversas áreas de playa del puerto.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que ante esta situación y con el objetivo de evitar afectaciones entre los visitantes, el personal recibió la instrucción de reforzar los recorridos preventivos e instalar banderines blancos en las zonas donde se detecte mayor presencia de la especie marina.