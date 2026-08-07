$!Alertan sobre mar de fondo en costas de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, alerta a la sociedad en general que durante los próximos días se esperan condiciones de mar de fondo en las costas de Mazatlán, por lo que recomienda a quienes visiten las diferentes áreas de playa extremar precauciones y atender las indicaciones del personal salvavidas.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, detalló que, con base en la información proporcionada por Capitanía de Puerto, este fenómeno podría generar oleaje elevado de entre 5 y 7 pies de altura, con periodos de 18 a 20 segundos, condiciones que pueden favorecer la formación de corrientes marinas y zonas de zanjeo, por lo que se recomienda mantener especial atención al ingresar al mar.