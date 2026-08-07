Mazatlán
|
Fenómeno

Alertan sobre mar de fondo en costas de Mazatlán

Salvavidas mantendrán recorridos de prevención y vigilancia en las playas, además de emitir recomendaciones y reubicar a bañistas hacia zonas seguras cuando sea necesario
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/08/2026 14:10
07/08/2026 14:10

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, alerta a la sociedad en general que durante los próximos días se esperan condiciones de mar de fondo en las costas de Mazatlán, por lo que recomienda a quienes visiten las diferentes áreas de playa extremar precauciones y atender las indicaciones del personal salvavidas.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, detalló que, con base en la información proporcionada por Capitanía de Puerto, este fenómeno podría generar oleaje elevado de entre 5 y 7 pies de altura, con periodos de 18 a 20 segundos, condiciones que pueden favorecer la formación de corrientes marinas y zonas de zanjeo, por lo que se recomienda mantener especial atención al ingresar al mar.

$!Alertan sobre mar de fondo en costas de Mazatlán
#Playas
#Mar de Fondo
#Fenómeno
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube