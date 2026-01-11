Alertan sobre vacíos de información tras desaparición del INAI y la CEAIP

MAZATLÁN._ La desaparición del INAI en diciembre de 2024 y de la CEAIP en Sinaloa en diciembre de 2025, debilita al Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas en la entidad y el País debido a que elimina un contrapeso independiente frente al gobierno, sostuvo Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Organizaciones civiles, académicas y expertos sostenemos que la eliminación tanto del INAI como de la CEAIP debilita el Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas porque elimina un contrapeso independiente frente a gobierno y puede poner el riesgo el derecho al acceso a la información y la protección de los datos personales”, añadió.

“La creación de los órganos garantes de transparencia en México como el IFAI o INAI y la CEAIP no fue una iniciativa exclusivamente de gobierno o de un partido político, esto hay que tenerlo claro, sino que surge de una presión significativa desde la sociedad civil articulada con autoridades públicas para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas”.

En el primer podcast del OCM en su segunda temporada, transmitido el pasado viernes en la página de Facebook de dicho organismo ciudadano, Rojo Navarro recordó que tanto el antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, posteriormente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; como la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, fueron creadas en 2002.

Precisó que según la perspectiva oficial o lo que dicen desde gobierno que la desaparición del INAI como la CEAIP tras una reforma legislativa, fue porque eran organismos muy caros y que además duplicaban funciones, las cuales se transfirieron a un nuevo organismo dependiente del Poder Ejecutivo denominado Transparencia para el Pueblo, que va ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública.

En el podcast, Rojo Navarro reiteró que el IFAI, el antecedente del INAI, se estableció en 2002 como parte de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero la aprobación de esa ley y la creación del IFAI no se redujeron a una iniciativa unilateral del gobierno, sino que fue producto de un impulso colectivo donde la sociedad civil desempeñó un papel clave en concebir a la legislación y convencer a los líderes políticos de su necesidad como medida de apertura y combate a la opacidad estatal.

“Organizaciones y activistas de la sociedad civil fueron fundamentales para conseguir la ley y convencer al entonces gobierno y al Congreso su adopción. Eso estableció un modelo pionero de transparencia en la región, incluyendo sistemas electrónicos para solicitudes de información como el Infomex y posteriormente la Plataforma Nacional de Transparencia”, recordó.

Tras la desaparición del INAI a nivel nacional y de la CEAIP en Sinaloa, lo que fue votado recientemente en el Cabildo de Mazatlán sin saber de qué se trata, recalcó que ahora se tendrán que crear organismos que realicen el trabajo que hacían dichos órganos independientes.

“Eliminar el árbitro no hace más eficiente el juego, lo vuelve más injusto”, subrayó Rojo Navarro.

Por su parte, la directora de Proyectos y Alianzas Estratégicas del OCM, Sheila Arias, expresó que con la desaparición del INAI y la CEAIP hay personas que piensan que desaparece el mecanismo para pedir información, que ya no se tendrá Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual no es así, pero no saben quién les responderá ahora una solicitud de información.

“Esto que comenta Gustavo nos hace ver que hay muchos vacíos de información que no tenemos, sin embargo, está avanzando en avalar desde los municipios, desde los cabildos, la desaparición de la CEAIP, quién lo ha avalado y lo ha votado en Cabildo, pues Mazatlán y Culiacán, los municipios más importantes del estado, con un mayor peso político y sociopolítico”, añadió Sheila Arias en el podcast en el que también participó el titular de Comunicación y Enlace del OCM, Misael Reyes.

“Muy bien lo dice Gustavo, que lo sospecha, pero probablemente tu sospecha sea verdad en el sentido de que los propios regidores o los propios funcionarios municipales que están autorizando la extinción de la CEAIP no sepan tampoco a ciencia cierta cómo viene, qué es lo que viene, cómo va a pasar esto. Hoy sabemos que Sinaloa ya tiene la extinción de la CEAIP, pero todavía no tenemos una Ley de Transparencia estatal, lo cual en eso se está trabajando y en lo cual Observatorio también está trabajando en conjunto con otras organizaciones”.

Recalcó que en esa ley se va definir cómo se va a trabajar desde lo municipal en esa materia.

“Cerrar la CEAIP, extinguir un órgano tan importante no es cerrar una oficina, no es callar voces, ni es apagar voces críticas, es quitar del camino a un órgano que nos garantiza derechos y cuando hay atropellamiento de derechos la sociedad civil tiene que reaccionar”, recalcó.

Rojo Navarro reiteró que el reto es ahora que desaparece la CEAIP en Sinaloa quién se va encargar de resolver los recursos de revisión de los ciudadanos ante la negativa de las autoridades de proporcionarles la información solicitada y que antes más del 90 por ciento se resolvían a favor de los ciudadanos, por lo que se tiene que crean un órgano en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para ello y todos los organismos que se requieran, que tienen que empezar de cero.

“No nada más era te quito CEAIP porque no me sirves, me estorbas, porque realmente fue la realidad, les estorbó y se lo doy a quien yo quiera dárselo, a quien va depender de mí Gobierno, esa es la parte que no nos dicen”, reiteró el director del OCM, tras enfatizar que ahora las instancias de gobierno serán juez y parte en la información pública que les solicite el ciudadano.