$!Alertan socios de Club de Leones Mazatlán sobre posible operación de compra-venta fraudulenta de su edificio

MAZATLÁN._ Tras casi dos años de conflicto en la que integrantes del Club de Leones Mazatlán A.C. se han visto envueltos por problemas internos, socios de la agrupación que encabeza el Padre Amador Campos exhortaron a la población a no caer en una posible operación de compra-venta fraudulenta de su edificio, tras enterarse que las personas que se encuentran en el inmueble están negociando las instalaciones.

Según reportes, de los que ellos tienen conocimiento, las personas que no están de manera legítima afiliados a Club de Leones Internacional y que tienen tomado el inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes y Reforma, tienen la intención de ceder en venta las instalaciones para un posible proyecto de departamentos.

Por ello, el presidente de esta asociación, el Padre Amador Campos, dijo que no van a permitir que se cometa este abuso, ya que el lugar ha servido como un espacio altruista por más de 78 años.

“En esta ocasión estamos aquí presentes para exhortar a la población a que no caigan en una posible operación de compra-venta fraudulenta del edificio del Club de Leones Mazatlán. Las instalaciones no se pueden vender porque el inmueble pertenece a Club de Leones Mazatlán A.C., es una asociación civil, y no se puede vender, e invitamos a la población a que no caiga en ningún trato fraudulento”, comentó el Padre Amador.

“Las personas que tienen tomadas las instalaciones no tienen ninguna autoridad, queremos que la gente conozca eso, porque cómo ellos están en el edificio, pueden confundirse y pensar que son legítimos, pero no es así, esas personas son invasores, y queremos que la ciudadanía tenga ese conocimiento”, explicó.