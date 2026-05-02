$!Alertan vecinos de Jabalíes por un gran bache que podría provocar accidentes viales

Vecinos del Infonavit Jabalíes lanzaron un llamado de alerta a las autoridades municipales para se brinde atención a un gran bache ubicado sobre la calle Enrique Pérez Arce, el cual representa un riesgo constante tanto para automovilistas como para peatones. De acuerdo con los habitantes del sector, el desperfecto en la vialidad ha ido creciendo con el paso del tiempo, generando un desnivel considerable que incluso podría convertirse en un socavón si no se atiende a la brevedad. Ante la falta de respuesta oficial, los propios vecinos han intentado solucionar el problema rellenándolo con arena, grava y cascajo; sin embargo, aseguran que estas medidas no han sido suficientes y el desperfecto continúa.









De igual modo, el hueco suele acumular agua sucia de manera constante, ya que los escurrimientos provenientes de actividades domésticas se concentran en el lugar, formando un charco que puede permanecer durante días e incluso semanas, agravando las condiciones del pavimento. Los colonos señalan que la calle Enrique Pérez Arce registra una alta circulación vehicular, situación que se intensificó recientemente debido al cierre de la avenida Santa Rosa por trabajos de alcantarillado, lo que ha contribuido al deterioro del bache. Irma, vecina del asentamiento, indicó que esta problemática no es reciente, pues lleva años sin ser atendida, lo que incrementa el riesgo para los habitantes, especialmente para los niños que juegan en la zona.







