Algunas palapas en el malecón se extendieron más de los trabajos autorizados: Planeación Urbana

En algunas palapas en la playa frente al malecón se extendieron más del área de trabajos autorizada para su reparación tras el paso del huracán Priscila, pero es facultad de la Profepa verificar esas labores, expresó el director de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable de Mazatlán, Julio César Osuna Sandoval.

“Ellos tenían un año buscándonos para hacer remodelaciones, sin embargo, no se les otorgó nada hasta que llegó el tema del huracán Priscila, cuando llega el huracán Priscila ellos buscan la manera de restaurar los daños que había ocasionado el huracán, sin embargo, no tenían una MIA vigente todavía (Manifestación de Impacto Ambiental), tenían concesiones”, continuó Osuna Sandoval.

“Eran 15 palapas afectadas de las cuales una de ellas contaba con todos los permisos necesarios, a esas 14 les faltaba una MIA, entonces hablamos con el delegado de Semarnat, entonces hicimos una mesa de trabajo que en 60 días ingresara la MIA con nosotros y posterior a eso daríamos un permiso de reconstrucción únicamente como les comento, para que la palapa estuviera operable porque más de 200 familias dependen de esos negocios, sin embargo, los palaperos se extendieron de los trabajos autorizados por nosotros”.

En entrevista con personal de medios de comunicación este lunes añadió que es facultad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verificar los trabajos de las palapas.

“No es de nosotros, nosotros no la normamos, únicamente cobramos una licencia por el uso y disfrute de los servicios públicos del Municipio, suspendimos la obra de la palapa creo que se llama Monos Bichis, una ampliación que estaba la suspendimos, como le comento nos dimos cuenta que no se estaba trabajando de acuerdo a lo autorizada”, continuó.

“Sin embargo, únicamente suspendimos porque no estaba de acuerdo a lo autorizado, pero facultad no tenemos para hacerlo, únicamente cobramos licencia por el uso y disfrute de los servicios del Municipio”.

Precisó que lo autorizado es únicamente para reconstruir la palapa con las mismas condiciones que marca su MIA; su concesión, con los materiales que están especificados en esos documentos y el organismo encargado de regular es Semarnat y Profepa, se suspendió porque estaban ampliándose.

“Porque estaban ampliándose, cuando no está de acuerdo a lo autorizado, vimos que hay una dimensión más grande de lo autorizado, no sabría decirle el número exacto (de metros), no lo normamos nosotros, nos dimos cuenta que eran más metros, ... nosotros confiamos siempre en los ciudadanos, que vengan y hagan los trabajos como se requieren, sin embargo, esta vez se extendieron un poquito más”.

Hasta el momento son dos palapas suspendidas por la Profepa, una frente a conocida torre en el área de playa de la Avenida del Mar, entre la calle Papagayo y la Avenida Rotarismo, y otra más casi en la esquina con la calle Doctor Rafael Domínguez.