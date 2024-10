En los últimos días se ha podido observar a algunos músicos realizando su trabajo en algunos cruceros de avenidas de Mazatlán debido a la falta de turismo en el sector playero, por lo que Marco Antonio Gordoa Obeso, Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Música en Mazatlán, explicó la situación de estas personas y las razones por las que están tomando dichas decisiones de laboral en otro sitios.

”Sí he visto algunos videos por ahí, precisamente investigué con algunos compañeros músicos, y lo que me están diciendo es que hay mucho músico en la playa, pero hay poco trabajo debido a la incertidumbre que prevalece. También me dediqué a investigar en el Ayuntamiento sobre los permisos en lo que es los eventos privados en salones, y me dijeron que no había ni un problema en ese aspecto, que se seguían dando los permisos, sólo estaba prohibida la pirotecnia”, dijo Gordoa Obeso.

”Referente a los compañeros, sí hay algunos que salieron a la calle, según ellos, por la falta de trabajo, fue lo que algunos de ellos me hicieron saber. Son sólo algunas bandas, yo vi una ahí por el Café Marino, estaba otra por acá por la Insurgentes, pero es debido a eso, a que a algunos les han cancelado trabajos particulares y pues se vieron en la necesidad de salir”.

Recalcó que el puerto no ha llegado al grado de Culiacán en cuanto a incidentes violentos, sin embargo, estos músicos ya salieron a la calle a buscar ganarse el pan de cada día.

”No es todavía como en tiempos de la pandemia. En Culiacán sí está fuerte la situación, ya que muchos músicos ya salieron a la calle a pedir el apoyo de la ciudadanía. Acá yo nada más tengo dos lugares donde se han visto las bandas, precisamente por el Café Marino y la otra por la avenida Insurgentes e Internacional”.

Asimismo, Gordoa Obeso mencionó que no todos los eventos están cancelados, ya que aún existen permisos para salones privados, pero las fiestas particulares eran las que sostenían la economía de las bandas, un hecho es el impulsor de que hoy estos músicos estén saliendo a la calle.

”Como lo he dicho, los eventos en los salones no se han cancelado, se siguen dando permisos para eventos en salones privados. Lo que sucedió en algunos compañeros músicos es por la gente, la incertidumbre de lo que está pasando y que provocó que se cancelaran eventos que se hacen en las colonias o casas; hasta ahorita es la información que yo tengo”.

”Me dijeron que debido a que estos eventos particulares se cancelaron, porqué ya ven que se hacen fiestas por la noches o tardes, entonces por el temor, el miedo, pues mejor los cancelaron, así que algunos, se dedicaron o tomaron en esta opción de salir a pedir el apoyo a la ciudadanía”.







ESPERA QUE LAS COSAS PUEDAN REGRESAR A LA NORMALIDAD PRONTO

Agregó que como parte del Sindicato de Trabajadores de la Música en Mazatlán, todos esperan que esta situación se solucione a brevedad, pues no sólo los músicos están padeciendo la falta de visitantes, sino también los comerciantes y en el caso de la gente, la tranquilidad para salir a la calle.

”Lo que nosotros esperamos es que esto no llegue a Mazatlán de una forma tan fuerte como está pasando en el centro del estado, y pues tenemos la esperanza de que no sucedan cosas más fuertes, no solamente para el músico, sino por toda la sociedad y por todos los comerciantes. Hasta ahorita es la información que tengo, no es que todos los músicos hayan salido a pedir el apoyo, se están viendo esas dos situaciones; lo que sí me dijeron es que en el área de la playa hay mucho músico, pero hay poco turista”.