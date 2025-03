Algunos sacerdotes no acuden a poblados de Elota por la inseguridad: Obispo

Por la inseguridad que se ha recrudecido en el municipio de Elota algunos padres no acuden a comunidades de ese municipio, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“De lo que sabemos parece que en lo que es el norte de la Diócesis, Elota ha sido el lugar más conflictuado en los últimos días, por desgracia no es un poblado grande, más bien chico y de todo el municipio de Elota la población de Elota es la que está sufriendo más, más que La Cruz, de Elota, y que Tanques o Conitaca, que toda esa parte ha sufrido bastante en los últimos meses, pero se está concentrando en esa área de Elota”, añadió.

“Han reducido (su asistencia a las comunidades los padres), por ejemplo, el párroco de la Parroquia de Conitaca y El Espinal tiene 12 comunidades y está atendiendo nada más 5 por la violencia, por qué, porque va y la gente no recurre, la gente no quiere salir de sus casas, entonces no tiene caso ir y estar sólos en la iglesia, la gente tiene gran temor, gran miedo”.

Agregó que en el caso del municipio de El Rosario el problema de la violencia se presenta principalmente en la zona serrana, mientras que otro sacerdote fue agredido verbalmente en febrero en un retén instalado presuntamente por delincuentes en Aguacaliente de Gárate, Concordia.

“También hay otro lugar donde se ha manifestado la violencia en el municipio de Concordia; en el área de Aguacaliente también ha habido si no muertes, a veces ponen como retenes que no son de la Guardia Nacional buscando ahí personas y ahí sí le ha tocado a algún padre estar en la espera de que le den el paso”, continuó.

“No lo han revisado, lo han maltratado eso sí, no físicamente, sólo de palabras, extraño porque normalmente en todas partes siempre han respetado a los sacerdotes y yo le decía pues posiblemente eran muchachos, no andaban en condiciones de salud bien y con la fuerza de como andan dicen muchas cosas que en su sano juicio no dirían, fue el 22 de febrero exactamente, a las seis de la tarde entre Villa Unión y Aguacaliente y atravesaron un tráiler y estaban haciendo un retén, por la carretera libre y era sábado”.

Desde el pasado 9 de septiembre en la entidad se vive una crisis de inseguridad por la lucha entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado centenares de personas asesinadas y desaparecidas, de lo que Mazatlán y el sur de Sinaloa no están exentos.