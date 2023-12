MAZATLÁN._ Los permisionarios de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán solicitan que les den aumento del 8 por ciento a las tarifas del transporte urbano de acuerdo con la inflación o que les den crédito para poder poner aire acondicionado a más vehículos para un mejor servicio a los usuarios, dijo su presidente Faustino Mejía López.

“Tenemos nosotros la solicitud desde junio, la metimos, porque la Comisión Reguladora de Tarifas sesiona, para que en el tercer bimestre se pueda revisar y dar su veredicto y va en base a la inflación, es el 8 por ciento este año”, añadió Mejía López.

“Entonces no ha habido un aumento, estamos esperando una reunión con el Gobernador para que voltee a vernos, si no es un aumento de tarifas que nos den crédito para poderle poner más aire acondicionado a los vehículos y ustedes como usuarios tengan un mejor servicio”.

Reiteró que hay otras formas de apoyar a los concesionarios del transporte urbano, si no se puede en el incremento a las tarifas puede ser por otros medios como el crédito en mención.

En el caso de Mazatlán actualmente se tienen más de 250 camiones urbanos con aire acondicionado de 505 que se tienen en total y que trabajan en promedio al día unos 480 por los que sufren descomposturas o se sacan a mejorar sus condiciones.

“El 8 por ciento te está hablando de más de un peso, la tarifa que tú tengas base porque hay tarifa de estudiante que esa no se mueve, esa no es el 50 por ciento, es todavía más baja del 50 por ciento y nosotros la hemos respetado porque ha sido designio del Gobernador y lo respetamos (de 3.50 pesos)”, continuó.

“También le hemos dado tarifa a las personas con capacidades diferentes, a esas personas no pagan nada, presentan su tarjeta, la validan y es con recursos propios del socio, del permisionario, no tenemos subsidio, no tenemos apoyo de nada a diferencia de los ganaderos que les dan por arete, a diferencia de los pescadores que les dan apoyo, a diferencia del campo y de otras personas y de otras entidades nosotros no tenemos subsidio, con recursos propios hemos sacado adelante esto”.

Recalcó que los permisionarios están muy orgullosos de que el pueblo pueda subirse a un vehículo del transporte urbano y sea seguro, bajar a cero lo que se refiere a asaltos y a seguridad la autoridad tiene que voltear a ver lo que es el transporte que al ser Mazatlán un puerto internacional se tiene que prestar ese y un poco más el servicio.

Mejía López recordó que a principios del año hubo un incremento del 20 por ciento al salario y eso genera pagar más de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Infonavit, Impuesto Sobre Nómina que se va al Estado y no se recibe más ganancia, el negocio está más abajo, por ello se tiene que buscar el punto de equilibrio con otras estrategias como reduciendo el gasto del diesel, acortando los horarios, que sea más incentivo en eso para que pueda aumentar el ingreso y no pegue tanto el gasto que se tiene.

Precisó que las tarifas normales que se aplican actualmente son de 11 pesos, en unidades sin aire acondicionado y de 12.50 pesos con aire acondicionado, así como de 3.50 pesos para estudiantes.