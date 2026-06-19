$!Alianza de Camiones reduce unidades los fines de semana por baja demanda en Mazatlán

José Santos García, presidente de la Alianza, informó que el servicio no se suspende ni modifica sus horarios establecidos para sábado y domingo, sino que únicamente disminuye la cantidad de vehículos en circulación debido al poco aforo. Sin embargo, se mantienen guardias para garantizar la cobertura del servicio.

Luego de algunas quejas de usuarios locales acerca de una disminución en el número de unidades urbanas que circulan durante los fines de semana en la ciudad, la Alianza de Camiones de Mazatlán explicó que esto se debe a una estrategia para mantener el equilibrio entre los costos de operación y la demanda de pasajeros.

“En este caso, lo que pasa es que los aforos bajan; entonces por estrategia nosotros manejamos ciertos horarios en las referencias, porque en la gran mayoría de las rutas los aforos bajan, pero sí se está dando el servicio. Las rutas están trabajando en sus horarios normales, solo disminuye el número de unidades”, explicó García Valdez.

“Hemos tenido inconvenientes, pero estamos dejando guardias. Por ejemplo, el último camión sale a las 9 de la noche de Liverpool; es decir, se está dando el servicio como debe ser, pero lo manejamos a través de rutas con guardia”.

El líder transportista señaló que mantener todas las unidades en circulación cuando la demanda disminuye resulta poco rentable, financieramente hablando, ya que muy poca gente sale a trabajar los domingos y la actividad en escuelas es nula en Mazatlán.

“No hay necesidad de traer todas las unidades porque, a fin de cuentas, el costo-beneficio no nos da a nosotros y el camión se termina trayendo un pasajero, o a veces hasta solos. Es por eso que venimos manejando esa estrategia, pero el servicio se está prestando”.

Con respecto a las denuncias sobre operadores que presuntamente concluyen sus recorridos antes de llegar a los destinos finales, el presidente de la Alianza pidió a la ciudadanía reportar estos casos de inmediato con los números de la compañía.

“Ahí en esa cuestión sí les pido por favor que nos reporten cuando lo esté haciendo así el operador (no terminar la ruta). Nosotros estamos en constante monitoreo, ya que tenemos en tiempo real las unidades; así que nos pueden hablar cuando vean que los quieren bajar antes. Las quejan pueden ser al 6691100631 y nosotros les atendemos el llamado”.

Sobre a posibles modificaciones en los recorridos de algunas unidades, informó que actualmente trabajan en una reingeniería de rutas en coordinación con Vialidad y Transporte para fortalecer ciertos trayectos y hacerlos más atractivos para los usuarios.

“Te soy honesto, en ciertas rutas en todo el día llegan a vender hasta 100 boletos; son 100 personas las que se suben nada más y el costo del servicio lo estamos subsidiando nosotros”, señaló, mientras hace un llamado a la ciudadanía para utilizar este servicio y apoyar a su permanencia.