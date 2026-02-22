Alianza de Camiones Urbanos solo mantendrá rutas céntricas y de zona turística este domingo tras bloqueos en Villa Unión

Debido a los bloqueos que se registraron este mediodía en Villa Unión, y ante una posible extensión de los hechos violentos, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán informó que solo se mantendrán activas las rutas céntricas y de la zona turística en lo que resta del domingo.

Por medio de un primer comunicado, la mesa directiva de la Alianza anunció sobre la suspensión de algunas rutas; mientras exhortaban a socios y choferes de la agrupación, a tomar todas las medidas necesarias durante sus trayectos en la ciudad, así como cuidar sus unidades y pasajeros.

“En virtud de los hechos violentos del día de hoy llevados a cabo en Jalisco y que se han extendido a diferentes estados. Les pedimos que tomen sus precauciones, toda vez que ya hay bloqueos y vehículos incendiados en Villa Unión y amenaza con extenderse hasta Mazatlán. No expongan su integridad, la de los pasajeros y sus unidades a resguardar. Atiendan las recomendaciones de las autoridades”, reza el comunicado.

Sin embargo, momentos después el Presidente de la Alianza de Camiones Urbanos, José Santos García Valdez, anunció que se mantendrán trabajando este día las rutas céntricas y de la zona turística. Aunque tampoco se detalló cuáles serían las rutas con luz verde este domingo.

Asimismo, añaden que estarán atentos a las indicaciones de las autoridades para seguir dando el servicio completo este día en toda la ciudad, quedando a la espera de que mejore la situación para informar de las decisiones que se tomen en la agrupación y confirmar como quedarán las rutas el día lunes.

Esta medida preventiva de parte del transporte urbano de Mazatlán, se une a otras tomadas este día por Autobuses Unidos de Sinaloa y la Central Camionera, en la que tuvieron que suspender las corridas rumbo a estados como Nayarit y Jalisco, los cuales tuvieron bloqueos carreteros.