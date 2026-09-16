Alista Alcaldesa de Mazatlán entrega de su segundo Informe de Gobierno

Será durante el mes de octubre durante la primera sesión de Cabildo cuando la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez presente su segundo Informe de Gobierno, conforme los plazos establecidos por la ley.

Así lo dio a conocer Palacios Domínguez, quien informó que las áreas y direcciones del Ayuntamiento de Mazatlán trabajan actualmente en la integración del documento, en el que se reunirán las acciones, proyectos y resultados de la administración.

“Como marca la ley, el informe será entregado durante la primera sesión de Cabildo de octubre, en tiempo y forma”, comentó

La Alcaldesa destacó que la presentación del informe representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la población mazatleca, por lo que se trabaja en conjunto con todas las áreas y direcciones para su completa elaboración.

“Todas las áreas y direcciones están trabajando en su integración, porque es un acto de transparencia y rendición de cuentas que les debemos a las y los mazatlecos”, declaró.

Palacios Domínguez expresó que el documento será presentado formalmente durante una sesión del cuerpo edilicio y entregado a las regidoras, los regidores y la Síndica Procuradora.

Además, destacó que esta será la primera etapa del proceso de rendición de cuentas, antes de que los resultados de la administración municipal sean expuestos públicamente ante la ciudadanía.

“Primero se presentará formalmente el documento ante el Cabildo y se entregará a las regidoras, los regidores y la Síndica Procuradora. Después se presentará a la sociedad mediante un pequeño acto de rendición de cuentas”, dijo.

La alcaldesa no precisó la fecha exacta de la sesión ni del evento público, aunque adelantó que ambos se realizarán después de concluir la integración del informe.

Preparan presentación para la ciudadanía

Después de cumplir con la entrega oficial, Palacios Domínguez contempla encabezar un acto abierto a la población para explicar con mayor detalle los proyectos desarrollados y las acciones que se encuentran en marcha.

En este sentido, indicó que no se proyecta una ceremonia de grandes dimensiones, sino un encuentro enfocado en ofrecer información de interés para los habitantes del municipio.

“Tengo contemplado realizar un acto no tan grande, pero enfocado en ofrecer los detalles que la población quiere conocer sobre los proyectos realizados y las acciones que emprendemos actualmente”, manifestó.

De esta forma, la presentación del informe permitirá conocer no solamente las obras y programas reportados por el Ayuntamiento, sino también los resultados alcanzados y los asuntos que permanecen pendientes durante el segundo año de la administración.

Además, con la entrega ante Cabildo y su posterior exposición pública, el Gobierno de Palacios Domínguez quedará obligado a poner sus cifras y acciones frente al escrutinio ciudadano, en un ejercicio que deberá ir más allá del cumplimiento protocolario y ofrecer elementos claros para evaluar su gestión.