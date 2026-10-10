$!Alista Bomberos de Mazatlán personal y equipo ante posibles afectaciones por ‘Simon’

“Disponibles van a estar así de primera línea 40, que vamos a estar al pendiente, y que, si llegara a acercarse el fenómeno, nos vamos a encuartelar todos”, comentó.

Expresó que, ante un posible acercamiento del fenómeno a Mazatlán, los elementos podrían permanecer concentrados en las instalaciones de la corporación para reducir los tiempos de respuesta y movilizarse hacia los puntos donde se registren afectaciones.

Así lo informó Saúl Alfredo Robles Chávez, comandante de la corporación, quien señaló que se cuenta con personal, vehículos y equipo especializado para intervenir en contingencias derivadas de las lluvias, inundaciones y corrientes de agua, además de la capacidad de trasladarse a otros municipios de Sinaloa si se requiere apoyo.

MAZATLÁN._ Serán un total de 40 elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán los que se mantendrán disponibles para atender posibles emergencias en el puerto relacionadas con el fenómeno meteorológico “Simon”, con la posibilidad de permanecer acuartelados si las condiciones requieren una respuesta inmediata.

En cuanto a la capacidad operativa, el comandante detalló que Bomberos de Mazatlán dispone de tres camiones de escalera, ocho unidades y una unidad de rescate, además de tres camionetas tipo pick-up que pueden utilizarse para trasladar personal, herramientas y equipo hacia las zonas que necesiten atención.

Asimismo, destacó que la corporación también cuenta con 18 especialistas en rescate en aguas rápidas, preparados para intervenir en situaciones de riesgo relacionadas con corrientes e inundaciones, condiciones que pueden presentarse durante las precipitaciones asociadas con un fenómeno meteorológico.

Robles Chávez indicó que, además del personal especializado, hay otros elementos con entrenamiento para participar en las labores de emergencia, lo que permitiría ampliar la capacidad de respuesta en caso de que aumenten las necesidades de atención.

“Por la capacidad de respuesta que tenemos, los camiones de escalas que son tres, ocho unidades, una unidad de rescate. Especialistas en rescate de aguas rápidas son 18, pero equipados, hay otros más también entrenados”, declaró.



Prevén apoyo de bomberos de otros municipios

El comandante señaló que, dependiendo de la trayectoria de “Simon” y de las afectaciones que pudiera ocasionar, existe la posibilidad de recibir apoyo de corporaciones de otros municipios, entre ellas las de Los Mochis, Guamúchil y Guasave.

En este sentido, mencionó que la coordinación entre los cuerpos de bomberos permitiría reforzar las labores de atención si la emergencia supera la capacidad operativa disponible en alguna zona del estado.

“Vamos a esperar que llegue también gente del norte, si se llegara a ocupar, me refiero a bomberos de Mochis, Guamúchil, Guasave, que nos pueden venir a apoyar”, dijo.

Además, explicó que Bomberos de Mazatlán podría trasladar personal y equipo a otros municipios en caso de que el fenómeno no impacte directamente al puerto, pero sí provoque afectaciones en otras regiones de Sinaloa.

“Nos vamos a preparar para podernos desplazar a aquella zona, por eso mencionaba que tenemos tres pick-up listos para subir equipo y trasladarlos a aquella área, y apoyar en todo lo que se pueda”, manifestó.

Entre las zonas donde podrían brindar apoyo mencionó Escuinapa, mediante la colaboración con los cuerpos de bomberos y las unidades de Protección Civil que requieran refuerzos.

Finalmente, Robles Chávez agregó que la movilización dependerá de la evolución del fenómeno meteorológico y de las necesidades que se presenten en cada municipio, por lo que la corporación se mantendrá atenta para determinar dónde será necesario desplegar sus recursos.

A través de este operativo preventivo, Bomberos de Mazatlán busca mantener disponible su personal y equipo para responder ante posibles contingencias en el puerto y, de ser necesario, colaborar con otras corporaciones de Sinaloa durante el paso de “Simon”.