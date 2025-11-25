Alista Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción sus fiestas patronales a partir del 29 de noviembre

MAZATLÁN._ La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de Mazatlán se prepara con los últimos detalles para celebrar sus fiestas patronales a partir del próximo 29 de noviembre, cuando tendrán diferentes actividades eclesiásticas y culturales en el recinto, así lo informó el Padre Adán Pasos, Rector de Catedral

Con el objetivo de llegar al lunes 8 de diciembre (día del magno festejo) y honrar de la mejor manera a su santa patrona, la catedral iniciará los festejos el sábado con un concierto de cuerdas y ensambles a las 19:00 horas, para dar paso al tradicional repique festivo de campanas, y cerrar con un espectáculo de pirotecnia.

Además de eso, también habrá misas de novenarios todos los días, en las que estarán participando algunos colegios católicos como Colegio Remington, Colegio Andes y Colegio ICO; así como las parroquias que están concentradas en el Centro, Centro norte y sur de la Ciudad de Mazatlán.

El Padre Adán Pasos, Rector de Catedral, comentó que para el festejo del 8 de diciembre se vivirán varias misas a lo largo de día; sin embargo, tendrán la misa pontifical a cargo del Obispo Mario Espinosa a las 18:00 horas. Mientras que esperan tener participación artística para deleitar a todos los presentes.

“Como es costumbre, se prolonga la fiesta nueve días; son nueve días de novenario. Tenemos las tradicionales mañanitas con Mariachi el día domingo 7 a las 11 de la noche. El día 8 tenemos mañanitas a las 6:30 de la mañana, tenemos misas y al término de la misa pontifical, que es oficiada por el Señor Obispo a las 6 de la tarde, se espera que algún artista local de la serenata de la Inmaculada”, contó Pasos Sánchez, Recto de Catedral.

“Hasta ahorita no está nada concretado ningún artista, pero están varios cantantes dispuestos a acompañarnos; hay varias propuestas que todavía vamos a estar viendo. Y Dios mediante, pues cerraremos con la pirotecnia y tendremos el convivio en el atrio”, agregó.

En tanto, dio a conocer que previo a las misas de novenario también se llevarán a cabo distintas peregrinaciones por los alrededores del Centro. Dichos recorridos partirán del Parque Zaragoza acompañados con una imagen de la Inmaculada, hasta llegar a la Catedral Basílica.