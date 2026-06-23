$!Alista Cruz Roja Mazatlán próxima capacitación de paramédicos y cursos RCP para el verano

Con el objetivo de fortalecer la preparación de su personal y brindar métodos que permitan a la ciudadanía actuar de manera oportuna ante una emergencia, la delegación de Cruz Roja en Mazatlán prepara para este verano un programa de capacitaciones dirigido tanto a sus paramédicos como al público en general. La directora administrativa de la institución, María del Rocío Sánchez Carrillo, informó que actualmente el área de Socorros se encuentra trabajando en un proceso de capacitación intensiva para reforzar las atenciones que ofrecen diariamente, así como para estar listos para el verano.

“(En verano) Tenemos que concentrarnos en la operatividad, en lo que es todo lo administrativo y pronto los estaremos informando sobre un plan de capacitación que estamos llevando con nuestro departamento de paramédicos”, informó Sánchez Carrillo. “Actualmente todo lo que es Socorro está recibiendo una capacitación exhaustiva porque como bien saben, nuestra intención, nuestra razón de ser es cuidar a la ciudadanía de la mejor manera posible”.

Explicó que además del entrenamiento interno, Cruz Roja ofrecerá algunos cursos abiertos a la población; entre ellos primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores, cuidado del paciente geriátrico y venoclisis, en los que también podrán participar infantes desde los 10 años. “Son niños desde 10 años los que pueden acudir. Si los papás quieren que sus hijos aprendan a dar un buen RCP o tener los primeros auxilios, pueden acercarse con nosotros a las instalaciones de Cruz Roja y con gusto les damos la información”. Con el tema de la recaudación de fondos, Sánchez Carrillo adelantó que ya trabajan en la organización de nuevos eventos para fortalecer la colecta anual; específicamente un posible concierto de bandas para finales de año.