$!Alista Diócesis de Mazatlán su tradicional Procesión penitencial y por la paz

MAZATLÁN._ Con el fin de promover la tranquilidad y erradicar los pensamientos violentos en la ciudadanía, la Diócesis de Mazatlán invita a la tradicional Procesión penitencial y por la paz el lunes 16 de febrero.
La marcha iniciará en punto de las 11:00 horas, saliendo desde las calles Carnaval y Playas Las Gemelas, en el fraccionamiento Playa Sur, para llegar a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.
El Obispo Mario Espinosa Contreras reiteró el llamado a todos los feligreses para no faltar a la procesión, pues en ella se busca dejar atrás sentimientos como el rencor o el odio, abrazando en su lugar el respeto, la tolerancia y la concordia con los semejantes.
“Por nuestra parte, el lunes 16 de febrero tenemos a las 11:00 de la mañana la Procesión penitencial y por la paz, que hacemos tradicionalmente cada año, suplicando que seamos más pacíficos todos y cada uno de nosotros no seamos violentos, no seamos aguerridos y que no seamos rencorosos”, informó.
“Hay que ver que no hagamos daño al prójimo ni a los demás, sino por el contrario, que estemos en una disposición de respeto mutuo y de tolerancia de unos con otros, así como de ayuda mutua. Entonces, también pedimos perdón por nuestras faltas ese lunes 16”.
Espinosa Contreras señaló que otras parroquias de municipios como Rosario, Concordia, San Ignacio y Cosalá, también tendrá su procesión penitencial por la paz; sin embargo, estas se llevarán a cabo en horarios vespertinos, mientras que cada recorrido culminará con la celebración de la Sagrada Eucaristía.
LLAMAN A EVITAR LOS EXCESOS EN EL CARNAVAL
Asimismo, el Obispo no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje previo a la realización del Carnaval de Mazatlán 2026, en el que pdió no caer en excesos durante la gran fiesta para evitar accidentes carreteros, pues es muy común en estas fechas tener incidentes provocados por alcohol.
“Ya estamos en el tiempo cercano a las fiestas del Carnaval y deseando que todo vaya a transcurrir en paz; que la gente participe sanamente, evitando los excesos de la bebida y la comida para que no se presente ninguna situación que lamentar”, dijo.