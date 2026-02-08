$!Alista Diócesis de Mazatlán su tradicional Procesión penitencial y por la paz

MAZATLÁN._ Con el fin de promover la tranquilidad y erradicar los pensamientos violentos en la ciudadanía, la Diócesis de Mazatlán invita a la tradicional Procesión penitencial y por la paz el lunes 16 de febrero.

La marcha iniciará en punto de las 11:00 horas, saliendo desde las calles Carnaval y Playas Las Gemelas, en el fraccionamiento Playa Sur, para llegar a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

El Obispo Mario Espinosa Contreras reiteró el llamado a todos los feligreses para no faltar a la procesión, pues en ella se busca dejar atrás sentimientos como el rencor o el odio, abrazando en su lugar el respeto, la tolerancia y la concordia con los semejantes.

“Por nuestra parte, el lunes 16 de febrero tenemos a las 11:00 de la mañana la Procesión penitencial y por la paz, que hacemos tradicionalmente cada año, suplicando que seamos más pacíficos todos y cada uno de nosotros no seamos violentos, no seamos aguerridos y que no seamos rencorosos”, informó.