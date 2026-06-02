$!Alista PC hasta 136 refugios temporales en Sinaloa para encarar temporada de huracanes

Con una capacidad para atender alrededor de 53 mil personas, la Coordinación Estatal de Protección Civil cuenta ya con 136 refugios temporales de primera respuesta en todo Sinaloa, en busca de hacer frente a la temporada de huracanes 2026, así lo informó Roy Navarrete Cuevas.
El titular de la dependencia detalló que estos espacios forman parte de la estrategia preventiva acordada con los municipios durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se definieron acciones relacionadas con la operación de los albergues y el abastecimiento de reservas.
“Ya tenemos 136, casi con una capacidad de 53 mil personas en todo el estado, de primera respuesta. Hay más, pero éstos son los de primera respuesta que consideramos”, señaló Navarrete Cuevas.
“Lo que acordamos con los presidentes municipales en la instalación del Consejo Estatal era el tema de las reservas estratégicas; por ejemplo, quién va a atender al refugio, la capacitación para los refugios temporales, la cantidad también de la reserva estratégica para atender a 100, 200, mil, 2 mil o hasta 5 mil personas”, indicó.
Dichas cifras representan un incremento respecto al año pasado, cuando previo a la temporada de lluvias de 2025 se habilitaron 132 albergues con capacidad para 52 mil personas. El aumento responde a las previsiones de una temporada con una mayor actividad de fenómenos meteorológicos.
En tanto, el coordinador estatal agregó que las comunidades ubicadas en zonas de riesgo ya cuentan con el respaldo de brigadistas y programas de capacitación para fortalecer la respuesta ante posibles contingencias derivadas de tormentas y huracanes.
EXHORTAN A SEGUIR RECOMENDACIONES DE POLICÍA ACUÁTICA Y MARINA
Por otra parte, Navarrete Cuevas llamó a la población a respetar las recomendaciones emitidas por las autoridades marítimas ante la presencia de mar de fondo y marejadas en las costas sinaloenses, luego del reciente fallecimiento de un triatleta en Mazatlán.
Explicó que la Secretaría de Marina y las Capitanías de Puerto son las instancias encargadas de emitir boletines y advertencias para pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes, mientras que Protección Civil replica dichas recomendaciones cuando se detectan condiciones de riesgo.
“Nosotros cuando nos mandan ese boletín, hacemos la recomendación ante la presencia de mar de fondo; sin embargo, también hay protocolos para ingresar y no ingresar. Está el tema de las banderas; aquí en Mazatlán por ejemplo, con la Policía Acuática siempre hay vigilancia todo el día y ellos están muy pendientes al tema”.
No obstante, lamentó el fallecimiento de la persona en las playas del puerto, recordando que en cualquier punto del estado el mar puede es peligroso sino se toman las medidas necesarias para ingresar al agua.