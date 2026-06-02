$!Alista PC hasta 136 refugios temporales en Sinaloa para encarar temporada de huracanes

Con una capacidad para atender alrededor de 53 mil personas, la Coordinación Estatal de Protección Civil cuenta ya con 136 refugios temporales de primera respuesta en todo Sinaloa, en busca de hacer frente a la temporada de huracanes 2026, así lo informó Roy Navarrete Cuevas.

El titular de la dependencia detalló que estos espacios forman parte de la estrategia preventiva acordada con los municipios durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se definieron acciones relacionadas con la operación de los albergues y el abastecimiento de reservas.

“Ya tenemos 136, casi con una capacidad de 53 mil personas en todo el estado, de primera respuesta. Hay más, pero éstos son los de primera respuesta que consideramos”, señaló Navarrete Cuevas.

“Lo que acordamos con los presidentes municipales en la instalación del Consejo Estatal era el tema de las reservas estratégicas; por ejemplo, quién va a atender al refugio, la capacitación para los refugios temporales, la cantidad también de la reserva estratégica para atender a 100, 200, mil, 2 mil o hasta 5 mil personas”, indicó.