“Es un proyecto que habla del mantenimiento de los equipos que ya teníamos instalados en la ciudad, además del incremento de ellos, pues queremos llegar a 300 hidrantes en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita tenemos solo 140, pero de esos 140, más de 90 son los que necesitan mantenimiento, no están en óptimas condiciones, entonces sí tenemos que garantizar y proporcionar las herramientas necesarias para los propios bomberos de la ciudad para que puedan tener un control más eficiente y efectivo en cualquier emergencia que pueda llegar a presentarse”.

“El Alcalde Édgar González fue quien manifestó que había interés de parte de nosotros, y tenía la inquietud no solamente de lo que es la funcionalidad de los hidrantes que ya tenemos instalados aquí en diferentes puntos de la ciudad, sino también incrementar el número de ello. Entonces, traemos un proyecto ahí que ojalá podamos aterrizar en la siguiente administración, ya que en esta es un poquito difícil llegarla a concretar”, dijo Ruiz Gastélum.

Ruiz señaló que pese a que puede a haber hidrantes en ciertas partes de la ciudad, hay otros lugares como colonias en que no, por lo que con la aprobación de una nueva reclamación de Protección Civil será clave para llevarlos a donde sea. Agregó que el mantenimiento de los hidrantes es importante para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

“El mercado municipal tiene cuatro conectores en cada esquina. Consideramos que no se puede saber si es o no insuficiente porque la seguridad no se mide en ese sentido. Dichos hidrantes sí funcionan, tienen la presión adecuada, pero aún así es importante el mantenimiento preventivo, es algo de años ya”.