Alista Seguridad Pública de Mazatlán plan operativo para reforzar vigilancia durante las vacaciones

Con el objetivo de prevenir robos en viviendas, escuelas y comercios durante las próximas vacaciones de verano, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya tiene estructurado un plan operativo que desplegará en distintos puntos de Mazatlán; así lo informó su titular, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Explicó que tal y como ocurre cada temporada de verano, se estará realizando una redistribución estratégica de los elementos para atender las zonas que registran mayor vulnerabilidad cuando muchas familias salen de la ciudad por vacaciones.

“Nosotros estamos preparando un plan operativo, ya lo tenemos casi listo. Como todos los años, realizamos una estructuración de los elementos, una asignación que tiene que ver con la cuestión de los comercios, con escuelas, con casas que se quedan solas en el período de vacaciones”, señaló.

Asimismo, reiteró que la corporación también mantendrá coordinación con la ciudadanía a través de los grupos de “Segurichat” de WhatsApp, una herramienta que permite atender reportes de manera rápida y reforzar la vigilancia preventiva en las colonias.

Además de la seguridad en la zona urbana, indicó que el operativo contempla acciones en el área turística, donde el Escuadrón de Salvamento Acuático trabajará para resguardar a los visitantes y garantizar que disfruten de las playas de manera segura en las siguientes semanas.

“También en la parte turística, en la zona de playa, los elementos del Escuadrón Acuático ya tienen todas las instrucciones para asegurar a los bañistas y que puedan pasar unas vacaciones sin problemas en las playas”.



Reporta baja en robo de motos

El Secretario de Seguridad informó que la dependencia ha estado manteniendo resultados favorables al combatir al robo de motocicletas, luego de registrar una disminución aproximada del 60 por ciento en este delito durante la última semana.

“Ahorita estamos haciendo un análisis sobre el tema en la Mesa de Seguridad y tenemos resultados positivos en materia de aseguramiento de motocicletas. Tenemos un descenso aproximadamente del 60 por ciento en esta semana. Van 11 motos recuperadas solamente en la semana y así nos hemos mantenido recuperando arriba de 15, 20 motocicletas y vehículos en la ciudad”.

De igual modo, reconoció que estos resultados también son producto del trabajo coordinado con otras autoridades de seguridad, las cuales participan en operativos de aseguramiento y en la detención de personas relacionadas con el manejo de unidades robadas y el delito de robo de vehículos.