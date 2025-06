Alista Seguridad Pública operativo de verano para vigilancia y protección de instituciones educativas

A unas pocas semanas de que comience un nuevo periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya está trabajando en el operativo de verano para la vigilancia y protección de escuelas e instituciones educativas, así lo indicó su titular Jaime Othoniel Barrón.

El SSP mencionó que buscarán establecer algunas campañas de prevención para que tanto los vecinos como padres de familia y trabajadores de estas escuelas tengan una mejor comunicación con la Policía Municipal, y así estos puedan atender las emergencias de forma más coordinada.

“Como todos los operativos especiales realizamos un plan específico en coordinación con las autoridades federales, estatales y sobre todo con nosotros los municipales. Entonces, en ese plan se encuentran establecidos todo lo que tiene que ver con la protección de las escuelas”, indicó Barrón Valdez.

“Vamos a tener algunas campañas con programas preventivos para el apoyo que van a ser también los padres de familia, los vecinos de las escuelas, las casas contiguas a las escuelas, que siempre son de mucha ayuda, los veladores o los vigilantes que tengan las mismas escuelas, para que haya un acercamiento, que tengan un número de emergencia, un contacto directo, un grupo o algo que haga más efectivo las labores de seguridad y el autocuidado, que es donde inicia lo que es la seguridad”.

Señaló que ya existen algunos canales de comunicación con directores de planteles escolares y algunas casas contiguas a estos, ya que podrían los primeros en reportar cualquier situación sospechosa o individuos rondando las colonias; los cuales han servido para que otros periodos de veranos no tengan incidencias.

“De hecho nos comunicamos con los directores, con el personal, ya sea de vigilantes o de veladores que se encuentran en la escuela; tratamos de hacer también algún contacto con los vecinos que son los más importantes porque son los que pueden alertar, ya que pueden haber algunas personas sospechosas que se encuentran rondando las instituciones educativas”.

“Siempre hay (una estrategia) que se sigue cada uno de los operativos; es por eso que no tenemos resultados negativos, podemos decir, en cada uno de los periodos vacacionales. Ha habido unos periodos en los que no hay ninguna incidencia, hay otros en los que sí se han presentado, pero no es algo alarmante podríamos decir así, aún y cuando se presente algún evento que no debería ser”.

ELECCIONES SE LLEVARON A CABO SIN INCIDENCIAS

Al igual que lo comentó la Alcaldesa Estrella Palacios, el Secretario de Seguridad declaró que la elección del Poder Judicial no registró mayores sobresaltos ni incidencias; únicamente algunos reportes de gente haciendo escándalo que no pasaron a hechos peligrosos.

“Muy tranquilas se vivió (la elección). No tuvimos eventualidades de importancia, algunos reportes de personas que estaban escandalizando cerca de las casillas, fue lo que se atendió con mayor frecuencia, pero nada que tuviera que ver o nada que pudiera en riesgo los comisiones”.