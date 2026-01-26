Alistan ajustes en operativos contra robo de motocicletas en Mazatlán

Tras la muerte de un motociclista la tarde del domingo al sufrir un infarto tras ser despojado de manera violenta de su unidad, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestó que se tienen operativos en contra del robo de motocicletas, pero se están elaborando mejoras para tener mayor eficacia.

“Sí tuve conocimiento y se están haciendo constantemente unos operativos que tienen que ver con la motocicleta, pero se está elaborando o diseñando una mejora para poder tener mayor eficacia en ello también y mayor recuperaciones y evitar también cualquier tipo de (comisión de ese delito)”, añadió en entrevista.

El funcionario encabezó el Lunes Cívico en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, en la Colonia Ampliación Esperanza, a donde asistió en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Cerca de las 18:00 horas del domingo se reportó que hombres que viajaban en una motocicleta le cerraron el paso al conductor de otra de estas unidades entre las avenidas Manuel J. Clouthier y del Sol, en el Fraccionamiento San Fernando, y amenazándolo con una pistola le robaron su motocicleta.

Cuando el hombre identificado como Guillermo “N”., de 37 años, reportaba los hechos a elementos de la Policía Municipal que atendieron el llamado del robo violento, por la impresión de los hechos se desvaneció, por lo que se le brindó reanimación cardio pulmonar y fue trasladado en una ambulancia al Hospital General, pero ahí se determinó que ya había fallecido, se dio a conocer.

En anteriores ocasiones el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ha manifestado que del robo de vehículos que se registran en Mazatlán lo que más se llevan los responsables son motocicletas.