$!Alistan campaña positiva para promover negocios restauranteros de Mazatlán

En busca de levantar las ventas, regresar el turismo y apoyar a los pequeños y grandes negocios durante las temporadas malas, el Consejo Nacional Gastronómico de Mazatlán anunció una nueva campaña de promoción positiva para enaltecer la gastronomía del puerto.

Roberto Osuna, presidente del organismo, habló en rueda de prensa sobre las estrategias a seguir para sobrepasar la mala racha que está dejando la violencia en el Estado al sector restaurantero y cómo combatir esta mala imagen con una promoción en base a comida que pueda atrapar a los turistas.

”Obviamente me toca la batuta en una temporada un poquito complicada para el sector restaurantero, pero aquí estamos con muchas ganas de sacar adelante este sector como siempre lo hemos hecho, y para eso me acompañan restauranteros de la zona urbana y rural. Somos un consejo que va a defender a los miembros, que será un enlace con el municipio, con el Estado y ¿Por qué no? Con la Federación”, dijo Osuna Valdez.

”Nosotros somos el buen sabor en Mazatlán, el turista viene a Mazatlán a probar la comida, además de las playas y el malecón vienen por la gastronomía; eso es lo que queremos hacer en Conagam, presumir la gastronomía ante el nacional y el extranjero, que vean que la mejor comida de México es la que tenemos en Mazatlán”.

Reiteró que la Conagam seguirá luchando por no bajar las cortinas y que se cierren negocios en la ciudad, para lo que apostarán todo a estas campañas positivas que afirma están funcionando en la zona rural como El Quelite y La Noria, donde ha levantado un poco el turismo en las últimas semanas.

”No nos estamos rajando en esta etapa tan dura que vivimos, al contrario, estamos organizados en el sector para sacar adelante a Mazatlán, para sacar adelante nuestros negocios, para no despedir gente, para tratar de no cerrar las cortinas en Mazatlán como en otros lados”.