$!Alistan el Palacio Municipal de Mazatlán para celebrar el Grito de Independencia

MAZATLÁN._ Con los colores verde, blanco y rojo, el Palacio Municipal de Mazatlán comenzó a lucir listo para las celebraciones patrias, mientras personal del Ayuntamiento realizó este domingo trabajos de mantenimiento en la Plazuela República. Desde temprana hora, trabajadores municipales llevaron a cabo labores de pintura en distintos puntos de la plaza, entre ellos el quiosco, lámparas, jardineras y bancas, con el propósito de que el espacio luzca en buenas condiciones durante la celebración del Grito de Independencia.





En el área del quiosco se observó a trabajadores utilizando compresores de aire para realizar los trabajos de pintura, mientras otros empleados daban mantenimiento con brochas a las bancas y jardineras, principalmente en color negro. Los trabajos forman parte de los preparativos para la noche del 15 de septiembre, cuando se realizará la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, que se espera sea encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínghuez. Para esta celebración se contempla la instalación de una verbena gastronómica, además de música y baile para los asistentes que acudan a la zona del Centro de la ciudad.





El espectáculo principal estará a cargo del cantante y compositor, Armando Ramos, ex integrante de Calibre 50, quien se presentará acompañado de su agrupación Al Tiro. La celebración se enmarca en el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, por lo que el Gobierno municipal prepara el primer cuadro de la ciudad para recibir a las familias que participen en la festividad. Para la festividad se tiene previsto que el cierre de la vialidad en el primer cuadro de la ciudad sea a partir de las 10:00 horas, mientras que la verbena popular dará inició a las 20:00 horas.