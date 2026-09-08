Alistan espacios públicos de Mazatlán para celebración del Grito de Independencia

Ante la proximidad de los festejos por el Grito de Independencia, la Dirección de Servicios Públicos de Mazatlán realiza trabajos preventivos de mantenimiento en el Centro Histórico y zonas aledañas para recibir a las personas que acudirán a la celebración del 15 de septiembre.

Aunque hasta el momento la dependencia no ha recibido los detalles del proyecto que se implementará para la celebración, mantiene labores para garantizar que los espacios públicos se encuentren en condiciones adecuadas ante la concentración de asistentes.

Así lo informó la titular de Servicios Públicos, Karla Camacho Guzmán, quien explicó que los trabajos abarcan desde la Avenida Gutiérrez Nájera hasta la zona del Faro, considerando que durante los festejos aumenta el movimiento de personas y vehículos en diferentes sectores cercanos al Centro.

“Nosotros como Servicios Públicos estamos cuidando todo lo que es el bloque del Centro Histórico para estar listos para el momento que nos digan cuál es el proyecto de este día 15 de la celebración”, comentó.

Camacho Guzmán señaló que entre las tareas se encuentra la revisión de árboles, palmeras, palapas y otros elementos ubicados en espacios públicos, con el objetivo de detectar y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para quienes acudan a las actividades.

“Nosotros no hemos platicado eso aún, pero sí sabemos que es una tarea que corresponde a Servicios Públicos tener la ciudad, desde Gutiérrez Nájera hasta el Faro”, declaró.

La funcionaria mencionó que durante estas celebraciones las personas suelen buscar espacios de estacionamiento en diferentes puntos para posteriormente trasladarse hacia el lugar donde se desarrollan las actividades, por lo que resulta necesario mantener en buenas condiciones las áreas que tendrán mayor afluencia.

“Buscar que estén tanto árboles, palmeras, palapas, que no haya ningún riesgo para todas las personas que llegan a disfrutar del Grito”, dijo.

De esta forma, Servicios Públicos permanecerá atento a la definición del programa y del operativo para el 15 de septiembre, a fin de realizar las labores adicionales que correspondan antes de la celebración.

Pide Alcaldesa reforzar limpieza e imagen urbana

Tras la reincorporación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la instrucción a la Dirección de Servicios Públicos fue mantener la atención permanente de la limpieza, iluminación e imagen urbana de Mazatlán.

Camacho Guzmán señaló que Palacios Domínguez ha mantenido especial atención en la eficiencia de los servicios públicos y en las condiciones que presentan los diferentes espacios de la ciudad.

“La instrucción de ella es cuidar la ciudad, cuidar la imagen y darle seguridad con la iluminación en las áreas verdes, en los camellones, en las avenidas, tener los parques limpios”, puntualizó.