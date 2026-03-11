$!Alistan estrategias de seguridad en Mazatlán ante la visita del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch

MAZATLÁN._ Autoridades de Mazatlán y de Sinaloa se alistan para recibir la visita este jueves del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch en el puerto, previo al operativo para Semana Santa.

De acuerdo con un comunicado, el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, así como representantes de los tres órdenes de Gobierno, se reunieron la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Cuarta Zona Naval para llevar a cabo la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de la Paz.