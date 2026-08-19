Alistan festejos patrios en Mazatlán en medio de reforzamiento de seguridad

En medio del reforzamiento de seguridad implementado en Mazatlán ante los hechos violentos que recientemente se han presentado y un despliegue estimado de alrededor 5 mil elementos de los tres niveles de Gobierno, el Gobierno Municipal comenzó con los preparativos para las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, que contemplarán el tradicional Grito de Independencia y el desfile conmemorativo.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, quien destacó que el Municipio mantiene actualmente un operativo reforzado con presencia de corporaciones federales tanto en la zona del Malecón como en diferentes colonias de la ciudad.

Osuna Zavala señaló que dicho dispositivo se encuentra actualmente activo en el Municipio y el reciente arribo de aproximadamente 5 mil elementos, lo que será contemplado como medida de seguridad para la celebración del Grito de Independencia.

“Desde ayer ya llegaron mil elementos más, de Guardia Nacional llegaron otros ciento y tantos más, entonces ya tenemos alrededor de 5 mil elementos, todo funcionando en la primera línea del Malecón y en las colonias de Mazatlán”, comentó.

Este reforzamiento con la presencia de las corporaciones se registra a menos de un mes de las Fiestas Patrias y en un contexto marcado por hechos de violencia de alto impacto ocurridos en los últimos días en Mazatlán.

Aunque Osuna Zavala no detalló todavía si se implementará un dispositivo exclusivo para la noche del Grito de Independencia, destacó que el número de elementos que actualmente realizan labores de vigilancia en distintos sectores del puerto buscarán garantizar la seguridad del destino.

En lo que respecta a los preparativos para la celebración de las fiestas patrias, la Alcaldesa mencionó que el Municipio ya trabaja en la organización de los festejos, mientras que próximamente deberán iniciar los procedimientos de licitación correspondientes para definir, entre otros aspectos, al artista que participará durante la celebración.

“Ya estamos haciendo los preparativos, ya está Oficialía Mayor viendo todo lo que se lleva a cabo, el artista, y ya van a empezar a hacer las licitaciones. Ya se tienen que apurar porque ya estamos a agosto y, pues, ya a partir de eso vamos a hacer lo de la fiesta”, declaró.

Osuna Zavala señaló que todavía no existe un artista definido para amenizar la noche del 15 de septiembre, debido a que la contratación deberá pasar por el procedimiento correspondiente de licitación.

La Alcaldesa compartió que las corporaciones desplegadas en el puerto han manifestado su interés por formar parte del desfile conmemorativo del 16 de septiembre, destacando que diferentes fuerzas solicitaron participar en el contingente y que la Secretaría de Marina busca ocupar uno de los primeros espacios durante el recorrido.

“Es muy importante el desfile. Nos han pedido todas las fuerzas que están aquí el participar. Ya nos pidió ahorita el Almirante Santillán (Martín Felipe de Jesús Santilán Murillo, vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, comandante de la Cuarta Región Militar), que acaba de tomar posesión, nos acaba de solicitar ir en primera fila o en primera parte en el desfile”, dijo.

De esta manera, el Ayuntamiento de Mazatlán avanza en la organización de las celebraciones por la Independencia de México bajo un escenario marcado por una mayor presencia de fuerzas de seguridad en el Municipio.