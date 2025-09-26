$!Alistan instalaciones para recibir a Claudia Sheinbaum en Mazatlán

Los trabajos de preparación para recibir este sábado a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezará un acto público en el marco de su Primer Informe de Gobierno, se encuentran en marcha en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Desde tempranas horas de este viernes se pusieron en marcha los trabajos de logística y acondicionamiento del Centro de Convenciones con la instalación de carpas, templetes y equipos de sonido, para garantizar la realización adecuada del encuentro, el cual será abierto al público en general.





De acuerdo con la convocatoria oficial, la visita de Sheinbaum Pardo está programada en punto de las 13:45 horas en la explanada principal del recinto, donde la Mandataria nacional dará a conocer avances de su informe de Gobierno y presentará parte de la agenda que impulsa su administración para Sinaloa. Para la que sería la tercera visita oficial de la Presidenta a Mazatlán, se tiene contemplada una amplia asistencia por parte de los ciudadanos del puerto, así como de distintos municipios de la región.





Esta visita ha generado expectativas no solamente entre sus simpatizantes y militantes del partido Morena, sino también entre sectores de oposición y grupos ciudadanos que aprovechan el espacio para hacer visibles sus demandas. Entre ellos, se encuentran familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, docentes y personal administrativo jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, trabajadores del sector pesquero, así como trabajadores y beneficiarios de distintas instituciones de salud, los cuales buscan plantear sus necesidades y carencias.





El ambiente que se anticipa en esta visita es diverso, donde convivirán expresiones de apoyo para Sheinbaum Pardo con voces críticas que demandarán atención a problemática sociales y laborales, manifestaciones que forman parte de la dinámica de actos públicos de esta magnitud, donde la cercanía con la ciudadanía forma parte del carácter político y social de la visita. Aunque el evento se estará desarrollando abierto al público, hasta el momento no se ha visto la implementación de un operativo de seguridad en la zona, aunque se espera que tanto autoridades locales como federales refuercen medidas para garantizar condiciones adecuadas a la realización de este acto masivo.

AGENDA Sábado 27 de septiembre 13:45 horas Lugar: Explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán Evento: “La Transformación Avanza Sinaloa” Presiden: Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya