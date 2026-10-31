$!Alistan la callejoneada del Día de Muertos este 1 de noviembre en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con altares de muertos, música, bailables y participación de instituciones educativas, Mazatlán celebrará este 1 de noviembre su tradicional callejoneada por el Centro Histórico, para la cual se prepara un operativo de logística y seguridad, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Señaló que la actividad busca reunir a las familias en torno a las tradiciones del Día de Muertos y contará con la participación de universidades y escuelas.

“Aprovecho para que me ayuden a difundir que vamos a tener el primero de noviembre la tradicional callejoneada. Ya hizo Óscar García una rueda de prensa donde dio a conocer los detalles que van a tener en esta callejoneada, además de los tradicionales altares de muertos, la música, todos los bailables”, comentó.

La Alcaldesa indicó que el Ayuntamiento dispondrá de un operativo para acompañar el desarrollo de la celebración y la asistencia de las familias.

“Van a participar universidades, escuelas, se va a poner un ambiente muy familiar para que las familias salgan. Tenemos un operativo de logística y de seguridad para acompañar esas festividades”, manifestó.