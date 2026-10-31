$!Alistan la callejoneada del Día de Muertos este 1 de noviembre en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con altares de muertos, música, bailables y participación de instituciones educativas, Mazatlán celebrará este 1 de noviembre su tradicional callejoneada por el Centro Histórico, para la cual se prepara un operativo de logística y seguridad, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
Señaló que la actividad busca reunir a las familias en torno a las tradiciones del Día de Muertos y contará con la participación de universidades y escuelas.
“Aprovecho para que me ayuden a difundir que vamos a tener el primero de noviembre la tradicional callejoneada. Ya hizo Óscar García una rueda de prensa donde dio a conocer los detalles que van a tener en esta callejoneada, además de los tradicionales altares de muertos, la música, todos los bailables”, comentó.
La Alcaldesa indicó que el Ayuntamiento dispondrá de un operativo para acompañar el desarrollo de la celebración y la asistencia de las familias.
“Van a participar universidades, escuelas, se va a poner un ambiente muy familiar para que las familias salgan. Tenemos un operativo de logística y de seguridad para acompañar esas festividades”, manifestó.
Además de la callejoneada, la Presidenta Municipal informó que están preparados los operativos en los panteones del municipio, ante las visitas que se realizan con motivo del Día de Muertos.
En estas acciones participarán las áreas de Servicios Públicos, Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.
“También vamos a estar visitando los panteones con el operativo de los panteones que se tiene por parte de Servicios Públicos, de Oficialía Mayor, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Ya tenemos listos la rehabilitación de los panteones y los operativos que conllevan”, señaló.
Palacios Domínguez sostuvo que los trabajos de rehabilitación de los cementerios ya están listos, aunque en sus declaraciones no detalló el número de elementos que participarán en la vigilancia ni los horarios del operativo.
Como parte de las próximas actividades, Palacios Domínguez adelantó que el 16 de noviembre se realizará un evento masivo gratuito, cuyos detalles serán anunciados por el área de Cultura.
“Decirle a la gente que vamos a estar también próximamente anunciándoles un evento masivo que tendrá lugar el 16 de noviembre. También por parte de Cultura, Óscar García va a estar anunciándolo. Es totalmente gratuito y va a ser un evento de festividad y también de afluencia masiva”, expresó.