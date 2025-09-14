$!Alistan la celebración del Grito de Independencia en Mazatlán este 15 de septiembre

En Mazatlán continúan los preparativos para el evento del Grito de Independencia este lunes, el cual será el primero en la gestión de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. El evento patrio, a realizarse a partir de las 21:00 horas en la Plazuela República y la explanada del Palacio Municipal, contará con la presentación musical del grupo Mi Banda El Mexicano, que amenizará el momento con melodías como “Feliz, feliz”, “La Bota” y otros éxitos.





El protocolo del Grito estará iniciando a las 22:52 horas con el traslado de toque de bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Tercera Región Militar, del foro cultural hasta la sala de Cabildo en el Ayuntamiento. Posteriormente, la Presidenta Municipal recibirá la bandera y se trasladará al balcón para dar el Grito de Independencia entre las 22:58 y las 23:05 horas, finalizando la ceremonia con el Himno Nacional Mexicano frente a todos los ciudadanos mazatlecos.





Los festejos contarán con una verbena popular que incluye juegos, comida tradicional (tamales, frijoles, elotes, pozole, tacos, aguas frescas, tostadas) y música en vivo, donde también estarán presentes el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura y la cantante Heidi Herrera. Se espera que los puestos de la kermés estén instalados desde temprano. Según información del Gobierno de Mazatlán, se espera una afluencia de 5 mil a 10 mil asistentes en la ceremonia del Grito, ya que empresarios hoteleros y asociaciones turísticas reportan una ocupación del 80 por ciento en este fin de semana patrio.



