$!Alistan la celebración del Grito de Independencia en Mazatlán este 15 de septiembre

En Mazatlán continúan los preparativos para el evento del Grito de Independencia este lunes, el cual será el primero en la gestión de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
El evento patrio, a realizarse a partir de las 21:00 horas en la Plazuela República y la explanada del Palacio Municipal, contará con la presentación musical del grupo Mi Banda El Mexicano, que amenizará el momento con melodías como “Feliz, feliz”, “La Bota” y otros éxitos.
El protocolo del Grito estará iniciando a las 22:52 horas con el traslado de toque de bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Tercera Región Militar, del foro cultural hasta la sala de Cabildo en el Ayuntamiento.
Posteriormente, la Presidenta Municipal recibirá la bandera y se trasladará al balcón para dar el Grito de Independencia entre las 22:58 y las 23:05 horas, finalizando la ceremonia con el Himno Nacional Mexicano frente a todos los ciudadanos mazatlecos.
Los festejos contarán con una verbena popular que incluye juegos, comida tradicional (tamales, frijoles, elotes, pozole, tacos, aguas frescas, tostadas) y música en vivo, donde también estarán presentes el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura y la cantante Heidi Herrera. Se espera que los puestos de la kermés estén instalados desde temprano.
Según información del Gobierno de Mazatlán, se espera una afluencia de 5 mil a 10 mil asistentes en la ceremonia del Grito, ya que empresarios hoteleros y asociaciones turísticas reportan una ocupación del 80 por ciento en este fin de semana patrio.
SEGURIDAD REFORZADA EN TODAS PARTES
La fiesta del Grito promete garantizar el orden con un operativo de seguridad que tendrá más de mil 500 elementos policiales de las distintas corporaciones de los tres niveles de Gobierno. En el despliegue participarán Tránsito Municipal, Policía Preventiva, Guardia Nacional, Defensa, Marina y Protección Civil.
Asimismo, Seguridad Pública Municipal estará llevando a cabo “barridos” (revisiones) el lunes desde muy temprano para evitar que nadie pueda acceder a la zona del evento con objetos punzocortantes que generen daños a otras personas. Dicho operativo se hará por varias cuadras a la redonda de Palacio Municipal.
De igual modo, será a partir de las 10:00 horas de este lunes cuando se lleve a cabo el cierre de calles para terminar de montar el escenario y la logística del evento; sin embargo, desde las 09:00 horas se empezará a mover a los carros estacionados en la zona.
Las avenidas cerradas en el Centro de Mazatlán serán 5 de Mayo, Ángel Flores, Benito Juárez y 21 de Marzo; mientras que la ruta alterna irá por la calle Melchor Ocampo.
HABRÁ TRANSPORTE PÚBLICO GRATIS
La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez confirmó el sábado que el Gobierno municipal contará con el apoyo de la Alianza de Camiones Urbanos, así como de Autotransportes Águilas del Pacífico, para brindar servicio gratuito a los mazatlecos que acudan al Grito de Independencia, y así puedan llegar con tranquilidad a sus hogares.
Las rutas que estarán disponibles el lunes por la noche serán Dorados, Villa Galaxia, San Joaquín Juárez, Insurgentes, Centro Colonias, Valles del Ejido, Jabalíes, Hogar del Pescador, Prados del Sol, Chulavista y Gran Plaza.