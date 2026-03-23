Alistan macro simulacro en las playas de Mazatlán

Con el propósito de tener la mejor preparación posible de cara a las fechas de Semana Santa, este miércoles 25 de marzo distintas instituciones de Gobierno y cuerpos rescatistas de Mazatlán realizarán un macro simulacro de emergencia en las playas del puerto, en punto de las 10:00 horas.

Al igual que se hizo el año pasado, este simulacro se estará realizando a la altura de la antigua oficina de Sectur, y servirá como protocolo de graduación para los 130 salvavidas que hicieron su certificación en las últimas semanas con el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán.

Se espera que también participen elementos de Secretaría de Marina; el propio Escuadrón de Rescate Acuático de la Policía Municipal; Protección Civil Municipal; Protección Civil Estatal; Bomberos, Cruz Roja, quienes apoyarán con vehículos y paramédicos para atender a los “heridos”.

Óscar Osuna, coordinador de Protección Civil, mencionó que este ejercicio será un preámbulo del operativo de seguridad de Semana Santa, en el que estarán participando más de 2 mil 500 agentes de los tres niveles de Gobierno a partir del 28 de marzo, día en que se dará el banderazo Oficial en la ciudad.

“Empezamos básicamente esta semana con el macro simulacro que se estará llevando en la Avenida del Mar el día 25 a las 10 de la mañana, donde todas las instituciones de Gobierno, principalmente los que vamos a tener resguardo en el mar, estaremos accionando para la graduación de los 130 elementos salvavidas, donde se estará haciendo un simulacro muy similar al del año pasado”, dijo Osuna Tirado.

“Básicamente es demostrar las habilidades que se tiene para la atención de alguna emergencia en el mar. Va a participar todo el sistema municipal de Protección Civil, actuando para que sea el preámbulo del arranque de este operativo de Semana Santa que está previsto para el 28 de este mes”.

Sobre las acciones a poner más énfasis durante el operativo de seguridad próximo, Osuna indicó que ya se tiene un plan para abarcar todas las playas, balnearios y zonas recreativas desde Cerritos hasta la Isla de la Piedra, para lo cual contarán con el apoyo de Salvavidas, Marina y Guardia Nacional.

“Estamos listos para recibir a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Básicamente tenemos ya listo el protocolo de resguardo de nuestras playas, balnearios y lo que son centros recreativos desde Playa Cerritos a la Escopama. Este año ampliamos un poquito más hacia el norte, hasta lo que es Isla Piedra, terminando hasta Estrella Mar”.

“Tendremos un resguardo ya muy amplio, donde estaremos contando básicamente con el apoyo de Marina, que también tendrán algunos puntos de auxilio con lo que viene siendo con el Plan Marina. Obviamente Guardia Nacional, lo que es proximidad social, que también estará haciendo acciones de prevención en toda el área”.