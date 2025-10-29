Alistan panteones municipales en Mazatlán para la celebración del Día de Muertos

Realizando los últimos detalles en limpieza, abatización de floreros y oquedades en contra del mosco transmisor del dengue y labores de pintura en las fachadas, se alistan los panteones municipales en Mazatlán para la celebración del Día de Muertos.

Se prevé que será a partir del viernes 31 de octubre cuando ya comiencen a acudir las personas a visitar las tumbas de sus seres queridos ya fallecidos porque en el sistema de educación básica ese día no habrá clases, pero la afluencia se incrementará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

El administrador del Panteón Municipal 4, conocido comúnmente como Panteón Jardín, Enrique Guzmán, manifestó que ya se hizo la limpieza y mantenimiento del panteón, este miércoles se realizan labores de pintura en la fachada y se cambia el agua en las dos pilas para que el líquido esté más limpio y la gente agarre agua de ahí al ingresar.

Todos los años se hacen los trabajos, pero se intensifican en los días previos a la celebración, continuó.

“Ya está listo para esperar a la gente, desde el viernes se espera que vengan”, añadió Enrique Guzmán.

Dijo que ese camposanto estará abierto al público de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde y esos días no se permitirá el ingreso de bandas musicales ni bebidas alcohólicas, aunque la gente sí puede llevar bocinas chicas y sillas.

“Nada más se les pide venir en horas tranquilas (en cuestión de temperaturas), porque ya ve que está el sol medio fuerte”, continuó tras pedir que la gente vaya bien hidratada ante las altas temperaturas que se presentan en Mazatlán.

En el Panteón Municipal 3 este miércoles una brigada de Vectores de la Secretaría de Salud del Estado colocó abate en foreros y oquedades para combatir el mosco transmisor del dengue, labores que se realizan entre el miércoles y mañana jueves en los camposantos de Mazatlán.

Por su parte el administrador de dicho camposanto, Jesús Omar Cañedo Mendoza, dijo que como parte de la limpieza del lugar, además de la abatización se va a fumigar en contra de los zancudos, además de está fumigando la maleza, se hace poda de árboles y se están pintando las dos pilas donde la gente puede tomar agua para sus floreros.

“Se está arañando, sacando basura hacia la parte de atrás, la fachada principal se le está pegando un retoque a la pintura, todo eso se está haciendo ahorita para que ese día el panteón luzca un poco mejor, para que dé otro cambio, gracias a Dios la gran ventaja que tenemos es que el panteón no se encuentra como el otro año, en otro año el panteón se encontraba enmontado, con mucha maleza alta, ahorita no hay maleza, se ve más limpio”, agregó Cañedo Mendoza

“Y aquí en el pasillo principal nos apoyaron de Parques y Jardines por la atención de la directora, poniendo plantas todo el pasillo”.

Expresó que este día se puede decir que se trabaja a marchas forzadas porque el 31 ya tiene que quedar listo ya que el sábado 1 de noviembre ya empieza a acudir gente al panteón que estará abierto de las 7:00 a las 18:00 horas, pero no se permitirá ingerir bebidas alcohólicas ni el ingreso de grupos musicales o que lleven bocinas grandes.

“Pero adelante, las puertas se abren para que la gente venga a visitar aquí a sus seres queridos y esperemos que vengan”, reiteró Cañedo Mendoza.

Estos dos panteones municipales se vieron muy limpios este 29 de octubre en vísperas de la celebración del Día de Muertos.