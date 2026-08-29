Alistan refuerzo vial por regreso a clases en Mazatlán

Con un operativo vial escolar, la Subdirección de Vialidad de Mazatlán reforzará este lunes la circulación en las principales avenidas y zonas cercanas a planteles educativos, ante el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.

Óscar Ernesto García Peinado, subdirector de Vialidad, informó que elementos serán asignados a escuelas ubicadas sobre vialidades de mayor flujo vehicular, con el propósito de apoyar en los cruces y mejorar la circulación durante las horas de entrada y salida.

Indicó que entre las vialidades donde se reforzará la vigilancia se encuentran las avenidas Munich, Ejército Mexicano y Gabriel Leyva, además de la zona del Atlántico y algunas glorietas.

El funcionario señaló que actualmente la Subdirección de Vialidad cuenta con alrededor de 160 elementos, distribuidos en tres turnos, quienes participarán en las labores de apoyo conforme a las necesidades que se presenten.

García Peinado destacó que, además del despliegue de agentes, es importante que los ciudadanos colaboren para evitar congestionamientos, por lo que recomendó organizarse con anticipación y salir más temprano de casa para llegar a tiempo a los centros de trabajo y escuelas.

Respecto a los semáforos, aseguró que se encuentran funcionando y explicó que, debido a las condiciones climáticas, eventualmente pueden registrarse fallas en estos equipos electrónicos, aunque existe personal técnico encargado de atenderlas y repararlas oportunamente.

Agregó que los elementos estarán presentes durante los turnos matutino y vespertino para favorecer la fluidez vehicular durante el regreso a las aulas.

En caso de que alguna escuela requieran apoyo especial de Vialidad, indicó que los responsables pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar la solicitud correspondiente.