Alrededor de 160 atenciones brindó Cruz Roja durante los días santos en Mazatlán

Al igual que lo hicieron corporaciones como Bomberos y Protección Civil, la delegación mazatleca de Cruz Roja tuvo una participación activa en el operativo de seguridad de Semana Santa 2026, en el que realizaron alrededor de 160 atenciones médicas entre la zona turística y las colonias de la ciudad.

Gabriel Moreno, coordinador de Socorros de Cruz Roja, informó que de estas atenciones en la franja costera se auxilio a 80 personas que sufrieron picaduras de quemadores, un tema que fue muy recurrente para todos los cuerpos socorrista en los últimos días. No se reportó ninguna paciente o emergencia de gravedad.

“Las atenciones en el área de playas estuvieron tranquilas; no hubo ningún paciente o emergencia de gravedad, solamente se brindó atención a los turistas, más que nada a los bañistas que fueron afectados por aguamalas, los famosísimos quemadores. Afortunadamente todas lesiones menores; se les brindó atención en el área y solo uno sí se trasladó al hospital de aquí de la institución para un diagnóstico médico”, dijo Moreno Ramírez.

“Del jueves al domingo, hubo como unas 157, 160 atenciones en total, pero Cruz Roja atendió entre 40 y 80 lesiones por picaduras de aguamalas, que son los quemadores; y también participaron demás instituciones que también ellos tienen sus datos con esos pacientes”.

Asimismo, detalló que se presentaron atenciones a niños que sufrieron algunas lesiones leves, caídas o raspones, destacando los golpes de calor en estas fechas. En tanto, en la ciudad hubo varias emergencias clínicas con algunos pacientes que ya sufrían de enfermedades previamente.

“Fuera de los quemadores fue muy mínimo, si acaso teníamos registradas como 10 atenciones de ese tipo de lesiones leves, dígase caídas, rasponcitos por parte de menores de edad que ahí mismo fueron atendidos”.

“En lo que fue el área de la ciudad, sí estuvo un poquito movida; estuvieron trabajando dos ambulancias, incluso hasta tres durante el operativo, donde se presentaron varias emergencias. La que más resaltó ahorita fue las atenciones a los pacientes enfermos, solo emergencias clínicas, más que nada”.

MARZO, UN MES DE MUCHA EXIGENCIA PARA CRUZ ROJA

Por otro lado, el líder de los socorristas de Cruz Roja, también explicó que marzo fue un mes lleno de emergencias con un total de 630 atenciones y una media de 30 auxilios al día, en las que sobresalen como de costumbre, los accidentes viales de motociclistas. Por tanto, reiteran el llamado a un transitar responsable por parte de los conductores.

“Marzo estuvo bastante movido, tuvimos alrededor de 630 atenciones mensuales que brindamos, tanto atenciones clínicas como atenciones de calle, principalmente accidentes viales. Sacando cuentas, hubo aproximadamente unas 20-30 atenciones por día, y por datos que recopilamos y nos brindan los mismos pacientes, sí se ven involucradas los incidentes con motocicletas”.

“Los invitamos a hacer conciencia, manejar con responsabilidad, respetar semáforos, señalética, no conducir bajo efectos de alguna sustancia o alcohol, portar su casco, su equipo de protección personal. De igual manera, si trae algún acompañante y más si es menor, pues que le coloque el casco o cualquier otro equipo de protección personal”.