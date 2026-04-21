Alrededor de 500 elementos policiales se encargarán de la seguridad en el último partido en El Encanto

Con el objetivo de garantizar la paz y el orden durante el último encuentro que Mazatlán FC disputará en el Estadio El Encanto, mismo que pinta para tener una entrada casi llena, el club anunció que el operativo de seguridad contará con alrededor de 500 elementos patrullando el interior y el exterior del inmueble.

Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón, señaló que una vez más trabajarán en un operativo especial para detectar y prevenir eventualidades que pongan en riesgo el juego; para lo cual habrá más de 120 agentes de la Policía Municipal y 270 elementos de seguridad privada.

”Tenemos un operativo claro y no tenemos problemas. Creo que el tiempo que duró aquí la liga, nos caracterizamos por tener uno de los estados más seguros de la república; tenemos un operativo especial y siempre asignamos los elementos pertinentes para atender cada una de las eventualidades que se presenten”, informó Barrón Valdéz.

”Incluso cuando se ha dado alguna riña, hemos realizado las detenciones de manera inmediata. Nosotros seguimos con el primer día que se activó la liga; todos estamos coordinados, tenemos reuniones especiales para eso, no es algo que esté improvisado, y también las autoridades Federales actúan y apoyan de manera ordenada”.

Destacó que al igual que se estuvo haciendo el los últimos años, al operativo también se suman afectivos de Guardia Nacional, Marina y Defensa, que generalmente realizan recorridos de vigilancia en la periferia del estadio. Además, Tránsito Municipal se hará cargo del tráfico de la Avenida Múnich.

”Siempre apoyamos nosotros, Guardia Nacional, Defensa, Marina y todos estamos de manera coordinada haciendo el trabajo. Todo eso nace de una coordinación interinstitucional, y en ese trabajo de monitoreo nosotros tenemos la mayor parte de la seguridad en la cuestión de las revisiones y cacheos, pero las demás autoridades realizan de manera disuasiva en la periferia”.

En tanto, Mazatlán FC dio a conocer en un comunicado, que tras la junta previa de seguridad con motivo del encuentro, también se contará con 30 elementos de Protección Civil Municipal, 13 elementos de Protección Civil Estatal, 25 elementos de Tránsito y 5 ambulancias distribuidas en distintos puntos del estadio.

Se exhortó también a los aficionados a llegar con anticipación al recinto este miércoles, con el objetivo de evitar contratiempos en su ingreso y disfrutar de una mejor experiencia durante el evento.

Las puertas de El Encanto se abrirán desde las 16:30 horas.