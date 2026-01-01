$!Alta afluencia de viajeros marca el arranque de año en el Aeropuerto de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una intensa y constante actividad se vivió este 1 de enero en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna”, donde una gran afluencia de viajeros marcó el inicio del año tanto en vuelos nacionales como internacionales.
Desde las primeras horas del jueves, la terminal aérea presentó un flujo continuo de pasajeros que acudieron para cumplir con sus itinerarios, ya sea para regresar a sus lugares de origen tras el periodo vacacional de fin de año, continuar con estancias prolongadas o iniciar nuevos recorridos aprovechando el arranque del calendario escolar.
A lo largo de pasillos, salas de esperas y áreas de documentación, se pudo percibir un gran flujo de visitantes, propio de una jornada de alta demanda.
De acuerdo con la programación de vuelos, durante este primer día de enero se mantuvieron activas rutas que conectan a Mazatlán con diversos puntos del País, entre ellos Torreón, Tijuana, Cabos San Lucas, Ciudad de México y Aguascalientes, destinos que concentran tanto viajes de carácter turístico como de negocio y visitas familiares.
A nivel internacional, se registraron operaciones hacia y desde ciudades de Estados Unidos como Phoenix y Los Ángeles, así como de Canadá, a ciudades como Toronto y Calgary, lo que evidencia la conectividad aérea del puerto con mercados de Norteamérica.
Este incremento en la movilidad aérea también impactó de manera positiva los servicios complementarios con los que cuenta el aeropuerto de Mazatlán, como transporte terrestre, áreas comerciales y de comida, así como la atención al pasajero, que operaron de forma continua para responder a la demanda generada por el elevado número de usuarios.