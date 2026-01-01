$!Alta afluencia de viajeros marca el arranque de año en el Aeropuerto de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una intensa y constante actividad se vivió este 1 de enero en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna”, donde una gran afluencia de viajeros marcó el inicio del año tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Desde las primeras horas del jueves, la terminal aérea presentó un flujo continuo de pasajeros que acudieron para cumplir con sus itinerarios, ya sea para regresar a sus lugares de origen tras el periodo vacacional de fin de año, continuar con estancias prolongadas o iniciar nuevos recorridos aprovechando el arranque del calendario escolar.

A lo largo de pasillos, salas de esperas y áreas de documentación, se pudo percibir un gran flujo de visitantes, propio de una jornada de alta demanda.