Altas tarifas de la CFE agravan crisis económica de empresas en Sinaloa: contadores

MAZATLÁN._ Las altas tarifas en los recibos por parte de la Comisión Federal de Electricidad ccontinúan generando inconformidad entre ciudadanos y empresarios sinaloenses, quienes aseguran que los cobros se han vuelto excesivos en medio de un complicado panorama económico para la entidad.

Así lo señaló Guillermo Hernández Lizárraga, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, quien consideró que hasta el momento no existe una explicación clara por parte de las autoridades sobre el incremento en los costos del servicio eléctrico.

“El tema de las altas tarifas de energía es muy importante. Realmente no nos han dado una explicación clara de ese incremento ni el por qué se fueron muy arriba las cuotas. Aquí hay muchas personas particulares y empresas que se han acercado a la CFE y no se ha dado algún argumento válido del por qué de esos incrementos”, expresó.

El líder de los contadores en la región indicó que no solo debe revisarse el actuar de la CFE, sino también el papel de dependencias federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía, encargadas de autorizar las tarifas eléctricas.

Comentó que, aunque el subsidio dejó de aplicarse desde finales del año pasado, las condiciones climáticas de Sinaloa obligan a las familias y negocios a mantener encendidos aires acondicionados y ventiladores por las altas temperaturas, situación que eleva el consumo eléctrico.

“Sí entendemos que el calor provoca mayor uso de energía, pero aún así son excesivas las cuotas que están llegando”, dijo el contador.

Hernández Lizárraga advirtió que este escenario golpea severamente a las empresas, principalmente, porque se suma a la crisis económica que ya enfrenta Sinaloa debido a factores como la inseguridad y la disminución de ingresos en distintos sectores.

“A las empresas les afecta muchísimo la situación y no solo a ellos, sino también a los particulares. Ya traemos en Sinaloa y particularmente en Mazatlán un tema de crisis económica por la inseguridad y otros factores. Aunado a eso, con estos altos cobros de luz, imagínate cómo están”.

El profesionista indicó que como asesores contables han recibido múltiples llamadas y visitas de empresarios preocupados por el incremento en sus gastos operativos y administrativos, los cuales ya venían arrastrando desde meses atrás.

“Sus gastos fijos estaban siendo muy pesados de un tiempo para acá y ahorita, con este tema de incrementos de luz, más cierres de establecimientos, se pueden dar más afectaciones”, comentó.

Sobre las cifras dadas a conocer por organismos empresariales como Canaco en las que señalan el cierre de alrededor de 900 negocios en Sinaloa y hasta 5 mil a nivel estatal, Hernández Lizárraga dijo que la situación es alarmante.

“Sí me sorprendió que tantos negocios hayan cerrado. Ahorita ellos están reduciendo costos administrativos y operativos. Hemos tenido pláticas con empresarios para hacer estrategias de reducción de costos, pero evitando desaparecer empresas”, explicó.

Sin embargo, el contador reconoció que para muchos negocios resulta cada vez más difícil mantenerse operando ante el peso de los gastos fijos.

“Es inevitable porque tienes una plantilla de empleados y no tienes ingresos, además de costos como rentas, sueldos, IMSS e Infonavit. La verdad es muy complicado sostener un negocio así”, concluyó.