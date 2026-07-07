Altas temperaturas prevalecerán en Mazatlán ante la falta de lluvias, advierte meteorólogo

La ausencia de lluvias en la región continuará favoreciendo las altas temperaturas en Mazatlán durante las próximas semanas, donde el termómetro seguirá por encima de los 33 grados y la sensación térmica podría alcanzar hasta los 45 grados, advirtió el meteorólogo local Luis Torres Alarcón.

El especialista explicó que aunque existen probabilidades de lluvia para la zona sur de Sinaloa, las cantidades previstas son mínimas e insuficientes para generar un descenso significativo en la temperatura.

Mientras que los chubascos sí están llegando a la sierra de Durango y los límites de Sinaloa.

“Seguiremos con las altas temperaturas, ya que no tenemos condiciones para que bajen; ésto debido a que no se han presentado las precipitaciones que se esperan en estas fechas. Al día de hoy sí hay probabilidades de precipitación, pero en cantidad baja. Estamos hablando de precipitaciones entre los 0.1 a 5 milímetros, derivado al canal de baja presión que presenta en la Sierra Madre”, señaló Torres Alarcón.

“Los pronósticos de altas precipitaciones prevalecen para la zona serrana, principalmente aquí en la Sierra de Durango con los límites con Sinaloa. Esperemos que las precipitaciones que se presenten en esa zona alcancen a llegar aquí a la zona costera de Mazatlán y nos refresquen un rato”.

Asimismo, recordó que durante los últimos días la sensación térmica alcanzó los 45 grados, una condición que se ha hecho muy notoria por la combinación entre las altas temperaturas y los elevados niveles de humedad que hoy se registra por arriba del 70 por ciento.

“Efectivamente, el día de ayer tuvimos una sensación térmica de 45 grados centígrados. Esto es muy común para estas fechas. No hemos tenido precipitaciones y por eso han prevalecido altas temperaturas con sensación térmica muy elevada; además que la humedad sigue siendo favorable para que se sienta muy fuerte la sensación térmica”.

Añadió que estas condiciones representan un mayor riesgo para las personas que realizan actividades al aire libre, especialmente quienes trabajan bajo los rayos del sol, por lo que recomendó mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera y evitar la exposición al sol en horarios cuando el sol es más fuerte.

Sobre la temporada de ciclones tropicales, informó que la tormenta Douglas, formada la semana pasada en el Océano Pacífico, no representó riesgo para el País debido a su lejanía de las costas mexicanas; sin embargo, señaló que el SMN mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad con potencial ciclónico.

Por otro lado, el meteorólogo informó que el mar de fondo continúa afectando las costas de Mazatlán, con oleaje de entre 1 y 2 metros de altura.

Por tal motivo exhortó a los bañistas a seguir las indicaciones de los salvavidas y extremar precauciones.

“El Servicio Meteorológico Nacional sigue mostrando actividad de mar de fondo con olas de uno a dos metros aquí en las costas locales de Mazatlán. Las recomendaciones para quienes van a la playa son cuidarse, porque el mar tiende a picarse un poco y puede ser peligroso. También atender las recomendaciones del cuerpo de salvavidas”.