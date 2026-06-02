Altos precios de combustibles afectan a todo mundo: ex presidente de Canainpesca

En el sector de la pesca sí hay en México flotas que están muy bien como la atunera y la sardinera que son muy emblemáticas y aportan muchos empleos, pero los altos precios de los combustibles afectan a todo mundo, manifestó el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista.

“Si hablamos de pesca sí hay flotas que están muy bien, la flota atunera y la flota sardinera son flotas muy emblemáticas que aportan muchos empleos, tenemos también la marina mercante, el tema de los combustibles le está pegando a todo mundo, el tema del transporte turístico, todo eso”, agregó Becerra Batista.

“Todos los altos costos de los insumos y sobre todo los energéticos, los combustibles le están pegando a todos los sectores porque eso se va en aumento de fletes, nos están aumentando los fletes, fletes para exportación a otros países, todos los fletes marítimos están muy raros”.

Añadió que los productos de la pesca no son productos que se les pueda subir de precio cuando uno así lo decida, sino que es por medio de la oferta y la demanda, no es que si el precio de los insumos suben también se le tiene que subir el precio del camarón.

“Estamos en un comercio global donde el caso de Ecuador es un ejemplo claro de lo que son los bajos costos de operación, los señores están exportando a todas partes del mundo y es una industria ecuatoriana muy fuerte que la verdad de las cosas ojalá México fuera así de fuerte y hubiera los apoyos para que la industria pesquera y acuícola también fuera fuerte como ellos porque las exportaciones de camarón de Ecuador es lo que fortalece al país (ecuatoriano)”, expresó el empresario del sector pesquero.

Precisó que el ingreso del camarón de Ecuador a México se hace de manera ilegal por la frontera sur del país para no pagar el arancel.

“No es ilegal importarlo, lo que es ilegal es no pagar los impuestos y que se esté metiendo un camarón a menos precio de los costos de producción al camarón mexicano, a eso ya entramos en un problema de dumping y lo que se está pidiendo es que se cierren las fronteras al camarón ecuatoriano”, dijo el ex presidente de la Canainpesca.