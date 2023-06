Ambas conferencias se realizarán en la sala audiovisual de la preparatoria.

Estos días destinados a las presentaciones también realizarán actividades recreativas, con juegos que el comité de logística tiene preparado.

El 15 de junio a las 09:00 horas Silvestre Carbajal Ríos, director del corporativo de ventas de los hoteles Royal Villa Resort y Don Pelayo Pacific Beach, impartirá la conferencia El impacto de los atractivos turísticos en los destinos.

Con este proyecto de las alumnas de este taller se busca reforzar el turismo en Mazatlán en colaboración con patrocinadores locales, empresas y marcas.

El objetivo es exponer el impulso turístico que va a proveer el Gran Acuario al puerto de Mazatlán y cómo va a impactar en el mismo.

Agradece director este simposio

El director de CBTIS 51, Jorge Gil Ureña, agradeció este evento y destacó que es de mucho aprendizaje para todos.

“Estoy muy emocionado por este Cuarto Simposio, yo me acuerdo cuando empezamos con el primero y fue un proceso de mucho aprendizaje, le agradezco mucho a las maestras del área de Servicios de Hospedaje porque sé que hacen un gran trabajo para que hoy podamos presentar este cuarto simposio”, destacó.

“Y qué mejor que reconocer y darle esa gran importancia a ese gran atractivo turístico que tenemos en Mazatlán como es el Gran Acuario Mar de Cortés, no deja de asombrar lo bonito y bien desarrollado y sobretodo las facilidades que nos está otorgando para la realización de este proyecto”.

Resalta el esfuerzo para lograr este evento

Carla Martha Guzmán Valdez, alumna representante del Comité del Cuarto Simposio de Servicios de Hospedaje, Gran Acuario Mar de Cortés: “Un atractivo Innovador para Mazatlán”, recalcó el esfuerzo que implicó organizar este evento y la comunicación hacia el exterior para acaparar patrocinadores y personas interesadas en el proyecto.

“Buscar a los patrocinadores en sí fue buscar uno que estuviera disponible porque ya lo mencionamos, son empresas chicas o grandes, si nos queríamos ir con empresas grandes era más difícil que tuvieran un espacio en su agenda para que nos brindaran su apoyo y también en empresas chicas se les dificulta apoyarnos con dinero monetario, eso fue lo más difícil, encontrar a las empresas que nos pudieran apoyar con eso”, señaló la joven estudiante.

“La carrera de Servicios de Hospedaje es el último proyecto de sexto semestre, me gustó que me desafié a mí misma, yo personalmente y también mis compañeras considero que lo hicieron porque nos establecimos la meta de lograr el evento, por ejemplo yo ahorita al dirigir el evento me propuse a hacerlo bien y darnos cuenta de que si podemos”.

Al evento asistió Estefanía Martínez, coordinadora de Mercadotecnia del IMDEM, en representación de la directora del Instituto Municipal del Deporte, Fabiola Judith Verde Rosas, así como Jorge Gil Ureña, director del CBTIS 51.