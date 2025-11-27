Alumnos de Huixiopa y La Tuna, Badiraguato, toman clases en línea por la inseguridad: director del Cobaes

Actualmente las comunidades estudiantiles de Huixiopa y La Tuna, en el municipio de Badiraguato, toman clases en línea por los problemas de inseguridad que se viven en esa parte de la entidad; en otros planteles del estado ha sido intermitente, reconoció el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Santiago Inzuzna Cázares.

“No tenemos más que el plantel de La Tuna y Huixiopa, en el municipio de Badiraguato, están ellos tomando clases en línea y ha sido de unos días para acá”, añadió en entrevista antes de sostener una reunión privada con la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que la Zona 5 del Cobaes, que comprende de San Ignacio a Escuinapa, está muy bien, es una región amplia que cuenta con 29 planteles tanto en la modalidad escolarizada como la de Emsat, que generalmente se dan en el medio rural como la sierra de Concordia y Rosario.

“El plantel de Matatán ha estado trabajando en línea de pronto, presencial, en línea, va y viene dependiendo de la situación que se presenta en Rosario, y en Concordia en La Rastra, El Palmito, han tenido situaciones de desplazamiento en algún momento y trabajan en línea y trabajan en presencial”, explicó.

Añadió que en el caso de El Rosario también se tiene un plantel en Laguna de Beltranes.

“Han sido los planteles que han tenido algunas intermitencias ahí cuando ha habido algunos eventos, pero siempre que sea posible los regresamos a presencial”, reiteró.

Inzunza Cázarez añadió que desde hace un par de semanas La Tuna y Huixiopa, que son comunidades que están muy en la sierra de Badiraguato están en línea y esos planteles el año pasado jamás tuvieron problema alguno.

“El problema más que nada estaba en estos planteles de Rosario y de Concordia que ahí hay de pronto línea, presencial y ahí nos la llevamos, pero lo que yo quiero recalcar es que Cobaes tiene un muy buen sistema en línea, tiene una plataforma con la que trabajó en la pandemia, que incluso recibió un reconocimiento de la empresa Microsoft”, subrayó.

“Entonces en esas plataformas tenemos nosotros todos los contenidos, todas las materias, videos, exámenes, libros que los muchachos desde su casa con un celular, con una computadora acceden a ellos, ahí hay tareas, trabajan en línea y lo ideal es que lo hagan de manera presencial, pero cuando no se puede sacan adelante sus contenidos de manera satisfactoria en línea”, explicó.

También dio a conocer que trae una gira por la Zona 5 de ese sistema educativo y en ella se inscribe la audiencia con la Presidenta Municipal de Mazatlán para ver qué le puede ofrecer dicha institución educativa al Ayuntamiento y qué apoyo puede ofrecer la Comuna al Cobaes.

“Tener una reunión con ella para ver qué le podemos ofrecer, nosotros como institución tenemos un amplio legado cultural por ejemplo, aquí tenemos un Centro Cultural, tenemos grupos de diversas actividades artísticas en los planteles, bandas de guerra que les prestamos cuando hay eventos cívicos en los pueblos de Mazatlán, en eventos de aquí de la ciudad, culturales, artísticos”, precisó Inzunza Cázares.

“Y a cambio ella nos proporciona ayuda a los planteles, nos arregla una cancha, nos pinta una escuela y queremos hacerle algunas peticiones de obras porque hay municipios que nos están apoyando con obras del Ramo 33, que es donde ellos pueden destinar recursos para educación y de ser posible que nos apoye, vamos a hacer planeamientos recíprocos tanto de aquí para allá como de allá para acá”.

También informó que su presencia en Mazatlán es porque a las 17:00 horas de este jueves se realizará en la explanada de la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada el Encuentro Estatal de Danza Folclórica, evento en el que participan todos los planteles de Cobaes y a esta fase llegan los alumnos ganadores de cada zona.

“Va ser un evento muy bonito, muy vistoso donde se va mostrar el potencial que tiene Cobaes en este tipo de actividades que no todos los bachilleratos lo tienen, y de pasada ya que andamos por acá visitamos el plantel de Villa Unión donde inauguramos un pórtico, dialogamos con los maestros, visitamos sus aulas y tomamos nota de algunas mejoras”, informó.

“Y lo mismo hicimos en el Plantel 35 ‘Ignacio Ramírez’, que está en Urías y también ahorita acabamos de tener una reunión con los profesores, ahí comprometimos la construcción de un aula y una Sala de Usos Múltiples”.