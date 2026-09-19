$!Alumnos de la UAS limpian playas y malecón de Mazatlán

A pesar de las condiciones que presenta actualmente la zona costera de Mazatlán, con varios días de oleaje elevado y erosión que ha reducido considerablemente los espacios de arena, alrededor de 250 estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa participaron este sábado en la Jornada por el Día Internacional de Limpieza de Playas. Alumnos de las tres preparatorias de la UAS en la Unidad Regional Sur, así como de distintas facultades, acudieron desde temprana hora a la zona del malecón para realizar labores de limpieza y contribuir al cuidado del medio ambiente. Debido a que en algunos puntos prácticamente no hay playa disponible por la erosión y la marea alta, los jóvenes ampliaron las labores hacia las áreas de jardinería del malecón y aprovecharon los pocos espacios de arena disponibles para retirar basura.









El clima soleado y la humedad no impidieron que los estudiantes realizarán la actividad, algunos de ellos acompañados por sus padres. Los distintos grupos fueron coordinados por sus respectivos maestros y recorrieron distintos puntos de la zona costera. Jesús Ramón Sandoval Rubio, coordinador de Bienestar Universitario de la Unidad Regional Sur, señaló que esta actividad forma parte de los programas de la UAS encaminados al desarrollo integral de sus estudiantes y al fortalecimiento de la cultura de sustentabilidad.









“Es una participación que está haciendo en conjunto todas las facultades de la Universidad para demostrar el compromiso que tenemos como comunidad universitaria con el medio ambiente”, expresó. Indicó que en la jornada participaron las preparatorias Antonio Rosales, Mazatlán y Rubén Jaramillo, además de estudiantes de facultades como Trabajo Social, Enfermería, Ciencias de la Educación, Arquitectura, Facimar, Gastronomía y Nutrición, Educación Física, Ciencias Sociales, Derecho, entre otras. Sandoval Rubio explicó que inicialmente se contemplaba un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros, desde el Museo Casa del Marino hasta un punto posterior al monumento a los lobos marinos, principalmente por la zona de playa.







