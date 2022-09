$!Alumnos de Mazatlán batallan para abordar camiones urbanos, y a muchos no les respetan la ‘tarifa de estudiante’

“Hay unas veces en que los camiones se van de paso, porque cuando pasan por aquí por la UAS, ya van muy llenos y dejamos pasar hasta tres camiones o ellos se van de paso, por donde yo vivo, apenas van saliendo los camiones, pero también me ha tocado que no suben a estudiantes, mejor se van de paso y suben pasaje hasta la otra esquina”, expresó.

Kimberly “N”, estudiante de la preparatoria Jaramillo de la UAS, comentó que es muy común que los camioneros no se detengan si te ven con la tarjeta de estudiante en la mano, prefieren no detenerse.

“A veces se enojan los choferes porque nos subimos con tarjeta y pues nos tienen que cobrar más poquito, ni disimulan y los compañeros que llegan tarde es lo que dicen, que no los quiso levantar el camionero porque ya los conocen que pagan con tarjeta”.

Otra estudiante, que omitió su nombre, se quejó porque los choferes no respetan un límite de personas a bordo y siguen subiendo gente, aunque el camión vaya bien lleno.

“A mí no me ha pasado que por ser estudiante no te quieran subir, lo que sí pasa a veces, es que no te quieren subir porque van muy llenos, de eso sí me tengo que quejar, porque los que sí se detienen no se miden y siguen subiendo gente, aunque el camión vaya atascado de gente”.

Vialidad y Transporte llamó el domingo a denunciar estos actos para aplicar sanciones, pero pidió que las denuncias se hagan con la mayor cantidad de datos posibles.